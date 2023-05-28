我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

季辛吉滿100歲 專訪憂美影響力式微、台海問題無法解決

編譯廖振堯／綜合27日電
前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)
前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)

前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)27日迎來100歲生日，儘管年事已高，卻依然不減當年敏銳，時常針對國際情勢發表看法。「華爾街日報」在季辛吉生日前四天深度專訪，季辛吉再度警告美中競爭撕裂全球、台海問題無法解決，並擔憂美國的團結、信念及政治影響力都在衰弱。

季辛吉認為全球現今陷入無秩序狀態，幾乎所有大國都在找尋國家的基本方向。美中競爭撕裂世界後，多數國家都在改變或適應新環境。不管是像印度這樣的大國或是其他小國，沒有確切想要實現的目標，都在考慮應該跟隨超級強權的腳步，或者爭取一定程度的自治。

季辛吉稱美國打著正義大旗、結合強大權力的方式在外交討論時招致對手不滿、也不會引起他國共鳴，尤其是中國國家主席習近平不會買帳，他比以往任何中國領導人都強勢。季辛吉認為拜登的對中政策幾乎跟川普一樣：視中國為對手、壓制中國，阻止其領導全球的野心。

前國務卿季辛吉(左)是上世紀70年代擘劃美中關係正常化的地緣戰略推手。圖為他19...
前國務卿季辛吉(左)是上世紀70年代擘劃美中關係正常化的地緣戰略推手。圖為他1974年擔任國務卿時，在北京出席時任中國副總理的鄧小平(中)為他舉行的晚宴。(美聯社)

被問及美國希望中國做出什麼讓步時，季辛吉反對改變中國的立場。「我們在中國南海有問題，無法找到解決方法就會發生對抗。」他稱台灣是無法解決的問題，除了時間外沒有解方。季辛吉傾向維持現狀，但要謹慎措辭，避免說「視台灣為一個國家」。

季辛吉認為維持現狀是可以想像的目標，且習近平應會持開放態度討論，但威逼利誘的方式行不通。他認為中國野心尋求的是安全，而不是統治世界，但中國確實希望成為亞洲主導力量。而印度和日本是否接受還須觀察，他預測日本的回應是研發大規模殺傷性武器。

季辛吉說，拜登政府在烏克蘭問題上做對了，就阻止俄羅斯向歐洲盟國宣戰來說已經成功。季辛吉最後表示，他仍堅信美利堅治世(Pax Americana)，然而美國執行能力急劇下滑，肇因是人們對美國的野心、制度失去信心，國家的驕傲、方向和目標蕩然無存。他指出跨黨派的共同目標和原則不足，削弱為國家利益行動的能力，跨黨派團隊在今天更是不可能的任務，美國需要找到重建以往愛國合作的方法。

拜登 印度 習近平

上一則

季辛吉100歲 兒子透露父親2個長壽祕訣

下一則

美中解凍？商務部長會談 學者分析下一步關鍵指標

延伸閱讀

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
彭博：白宮、共和黨達成債務上限初步協議

彭博：白宮、共和黨達成債務上限初步協議
季辛吉：中國求安全而非統治世界 美應克制對抗多對話

季辛吉：中國求安全而非統治世界 美應克制對抗多對話
再拖4天… 葉倫改口 6/5才是國債違約日

再拖4天… 葉倫改口 6/5才是國債違約日

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光