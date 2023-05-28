季辛吉滿100歲 專訪憂美影響力式微、台海問題無法解決

前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)

前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)27日迎來100歲生日，儘管年事已高，卻依然不減當年敏銳，時常針對國際情勢發表看法。「華爾街日報」在季辛吉生日前四天深度專訪，季辛吉再度警告美中競爭撕裂全球、台海問題無法解決，並擔憂美國的團結、信念及政治影響力都在衰弱。

季辛吉認為全球現今陷入無秩序狀態，幾乎所有大國都在找尋國家的基本方向。美中競爭撕裂世界後，多數國家都在改變或適應新環境。不管是像印度 這樣的大國或是其他小國，沒有確切想要實現的目標，都在考慮應該跟隨超級強權的腳步，或者爭取一定程度的自治。

季辛吉稱美國打著正義大旗、結合強大權力的方式在外交討論時招致對手不滿、也不會引起他國共鳴，尤其是中國國家主席習近平 不會買帳，他比以往任何中國領導人都強勢。季辛吉認為拜登 的對中政策幾乎跟川普一樣：視中國為對手、壓制中國，阻止其領導全球的野心。

前國務卿季辛吉(左)是上世紀70年代擘劃美中關係正常化的地緣戰略推手。圖為他1974年擔任國務卿時，在北京出席時任中國副總理的鄧小平(中)為他舉行的晚宴。(美聯社)

被問及美國希望中國做出什麼讓步時，季辛吉反對改變中國的立場。「我們在中國南海有問題，無法找到解決方法就會發生對抗。」他稱台灣是無法解決的問題，除了時間外沒有解方。季辛吉傾向維持現狀，但要謹慎措辭，避免說「視台灣為一個國家」。

季辛吉認為維持現狀是可以想像的目標，且習近平應會持開放態度討論，但威逼利誘的方式行不通。他認為中國野心尋求的是安全，而不是統治世界，但中國確實希望成為亞洲主導力量。而印度和日本是否接受還須觀察，他預測日本的回應是研發大規模殺傷性武器。

季辛吉說，拜登政府在烏克蘭問題上做對了，就阻止俄羅斯向歐洲盟國宣戰來說已經成功。季辛吉最後表示，他仍堅信美利堅治世(Pax Americana)，然而美國執行能力急劇下滑，肇因是人們對美國的野心、制度失去信心，國家的驕傲、方向和目標蕩然無存。他指出跨黨派的共同目標和原則不足，削弱為國家利益行動的能力，跨黨派團隊在今天更是不可能的任務，美國需要找到重建以往愛國合作的方法。