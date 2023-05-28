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季辛吉100歲 兒子透露父親2個長壽祕訣

記者胡玉立／綜合報導
前國務卿季辛吉27日慶祝100歲生日。圖為季辛吉2019年11月在北京出席論壇。（路透）
前國務卿季辛吉27日慶祝100歲生日。圖為季辛吉2019年11月在北京出席論壇。（路透）

前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)27日慶祝100歲大壽。他不僅活得比大多數同儕、批評者甚至學生還久，過去10年來更持續以90多歲高齡活躍地與世界互動，就連新冠疫情也沒讓他放慢腳步。季辛吉的兒子戴維‧季辛吉(David Kissinger)25日在「華盛頓郵報」撰文分享了父親的長壽之道。

戴維表示，季辛吉2020年來已完成兩部書，並開始第三部創作。日前結束在葡萄牙的比爾德貝赫會議(Bilderberg Conference)後，繼續馬不停蹄到紐約、倫敦及家鄉德國富爾特(Fürth)出席自己的百歲生日活動。

戴維坦言，父親如此長壽，著實令人驚嘆；他畢生愛吃重口味的德國香腸和維也納炸肉排，職涯總在高壓下做決策，運動一向也只是旁觀而非參與。

但戴維表示，父親強烈的好奇心，讓他與世界活躍互動，他的思想敏銳引領他辨識和應對當今挑戰。1950年代，他思考的問題是核武興起及其對人類的威脅；約五年前，95歲高齡的他開始為人工智慧(AI)的哲學和實踐著迷。

戴維認為，父親長壽另一祕訣是他的使命感。儘管被人諷刺為冷酷的現實主義者，但他其實是熱情的人，深信愛國主義、忠誠和兩黨合作；當今公共議論的污穢和外交藝術的崩潰，令他痛苦。

戴維記得，父親與政治立場不同者仍能保持溫暖友誼。當年冷戰緊張局勢持續存在，前蘇聯駐美大使勃雷寧(Anatoly Dobrynin)仍是家中常客；兩人邊下棋邊討論可能影響整個地球的問題。父親對蘇聯政權的鎮壓本性不抱幻想，但在核超級大國看來處於衝突之際，定期對話有助緩和緊張局勢。

戴維指出，父親是逃離納粹德國的難民，在大屠殺中失去13位家人和無數朋友。後來他以美軍身分回到德國，參與解放阿勒姆集中營(Ahlem concentration camp)，親眼目睹在不受國際和平正義約束的情況下，人類可能陷入的深淵。

戴維說，父親從不把外交當成遊戲；他以源自個人經歷的承諾和堅持來實踐外交理念。他為父親以一貫原則和對歷史現實的認識來鞏固治國方略，感到自豪。

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