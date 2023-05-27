美韓史上最大軍演嗆「和平靠實力」北韓反批：什麼意思

南韓與美國在南北韓中線25公里處舉行大規模實彈軍演，圖為南韓升空的無人機群。北韓警告此類針對擁核國家的軍演，必引起相對反應。（美聯社）

儘管北韓 先前警告不會容忍在自家門口舉行入侵排演，美韓兩軍25日在鄰近兩韓 邊境的訓練場實施名為「聯合協同火力殲滅訓練」的實彈演習，不僅是有史以來最大規模，更傳達有力訊息，即美韓聯盟只會更強大，達成「和平透過實力」。

聯合協同火力殲滅訓練始於1977年，目的是彰顯美韓兩國聯合戰力與南韓 三軍動用最新武器反制敵軍挑釁的能力，也是兩軍最大的一種火力演習，至今一共舉行過11次，前一次是在2017年，當時雙方派出了約2000名官兵與250件武器。適逢美國與南韓締結軍事同盟70周年與南韓國軍建軍75周年的今年預定舉行五輪，25日是第一輪，接下來四輪則一路排到6月中。

此次演習分成了兩個部分，一是強調美韓盟邦準備好應對北韓的核武跟飛彈威脅與抵禦可能的攻擊，二是展現雙方的反擊能力，地點則距離兩韓邊界僅25公里，美韓兩軍動員2500百名官兵與610件武器系統，在演習的開幕式上，一群小型無人機升上半空中，排出韓文的「和平透過實力」。

北韓雖未立即回應，但早在19日就通過官媒開砲，稱此為「敵對勢力從年初起進行的反朝戰爭演習的延續和擴大」，質問「針對擁核國的『殲滅演習』又是什麼意思」，尤其是「試圖在距離我方前線只有幾公里外的地區」進行這種演習，讓他們「更加嚴重關切」，並警告「核戰爭騷動總會引發相應的回應」。