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國務院警告 中國駭客恐破壞石油天然氣管及鐵路等基建

編譯潘勛／綜合26日電

國務院25日發布警告，稱中國有能力針對美關鍵基礎設施發動網路攻擊，包括石油天然氣管路及鐵路系統；研究人員已發現，中國有支駭客團隊一直刺探前述系統；中國外交部則反擊，稱美國才是「駭客帝國」。

路透(Reuters)報導，美國及盟國24日發布警告，揭露中國網路間諜活動，一直針對美國的軍事及政府目標進行攻擊。

官員們表示，仍在糾集己方網安部隊，以因應此一威脅。國家安全局(NSA)更早之前公布技術細節，以協助基礎服務業者偵測中方的間諜活動；網路安全總監喬伊斯(Rob Joyce)表示，至少已找到一個先前不知道的弱點。

美國網路安全暨基礎設施安全局(CISA)也表示，正努力了解中方駭客入侵有多廣泛，以及相關的傷害；CISA助理執行主任高德斯坦(Eric Goldstein)表示，如此有助於CISA提供協助給急需之處，另更有效地了解對手使用的伎倆。

學者及官員表示，要防範中國的網攻行動遭遇的挑戰，部分在它比一般的間諜活動更隱密；高德斯坦表示，碰到這種案例，對手經常使用合法的網路憑證或名正言順的網路管理工具等來取得管道，對想下手的網絡遂行攻擊，因此許多傳統的偵測網攻方法如防毒軟體就查不到這些入侵活動。

認出中國網攻的微軟專家將這項活動取名為「伏特颱風」(Volt Typhoon)，表示網攻可能在未來的亞洲危機時，打斷美國與亞洲地區的關鍵通訊基礎設施，言下之意指美、中為台灣等問題而升高關係緊張。

國務院發言人米勒(Matthew Miller)指出，情報界評估認為，幾乎可以肯定中國有能力發動網攻，打斷美國境內的基礎設施，包括輸油管路及鐵路系統；政府及各系統網安人員都該保持警惕。

北京方面駁斥外界宣稱其駭客找西方目標下手，指美方及其盟友發布的警訊是「集體發動假消息戰」；中國外交部發言人毛寧表示，美英加澳紐西蘭等「五眼聯盟」打算強化他們的情報結盟，而美國自己才是駭客帝國。

駭客 間諜 國務院

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