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戴琪會王文濤 阻中主導非市場經濟 中關切經貿涉台議題

記者張文馨／華盛頓報導
中國商務部長王文濤（右）繼25日會晤美國商務部長雷蒙多之後，26日再與美國貿易代表戴琪（左）會談。(取材自戴琪推特)
中國商務部長王文濤（右）繼25日會晤美國商務部長雷蒙多之後，26日再與美國貿易代表戴琪（左）會談。(取材自戴琪推特)

美國貿易代表署表示，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）26日在密西根州底特律會晤中國商務部長王文濤；戴琪提到必須解決中國主導的非市場經濟和貿易做法，也關切中方近期針對在中國經營的美企所採取的一系列行動；王文濤向戴琪關切美國經貿涉台議題與對中經貿政策。

王文濤25日在華府會晤美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），26日在底特律會晤戴琪；這是繼白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日到11日會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅後，美中高層官員再次面對面互動。

美國貿易代表署表示，戴琪對王文濤說明亞太經濟合作（APEC）會議迄今取得的進展，以及美國今年主辦APEC會議的優先要務；此外，戴琪也討論到美中貿易關係對全球經濟的重要性，以及雙方必須持續接觸往來。

中國商務部聲明，王文濤會晤戴琪時，就中美經貿關係和共同關心的區域與多邊議題，進行坦誠、務實且深入的交流；中方關切美國對中國的經貿政策、經貿領域涉台議題、印太經濟架構（IPEF）及301關稅等重點問題；聲明最後重申，雙方同意繼續保持溝通。

此外，戴琪同日會晤澳洲貿易暨旅遊部長法瑞爾（Don Farrell），談到中國等其他非市場經濟體對美澳構成的共同挑戰，包含經濟脅迫對關鍵領域構成的經濟依賴與弱點，美澳討論到分散供應鏈與強化關鍵供應鏈的韌性。

法瑞爾本月中旬才訪問中國，當時在北京與王文濤會談，雖未取得重大突破，但已經是中國對澳洲長期的貿易抵制後，澳洲官員訪問北京的破冰之旅，備受外界關注；法瑞爾當時表示，不尋求對中脫鉤，盼擴大經貿往來。

中國商務部長王文濤(右)繼25日會晤美國商務部長雷蒙多(左)之後，26日再與美國...
中國商務部長王文濤(右)繼25日會晤美國商務部長雷蒙多(左)之後，26日再與美國貿易代表戴琪會談。(取材自雷蒙多推特)

戴琪 澳洲 商務部

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