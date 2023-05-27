WSJ：中特使促歐洲挺俄占領換停火 歐官員稱美歐同陣線

中國政府歐亞事務特別代表李輝(左)25日與歐盟官員莫拉會面。(取材自莫拉推特)

美中恢復雙邊對話溝通之際，在歐洲的角力依舊；華爾街日報報導，中方特使李輝建議歐洲支持讓俄羅斯取得占領地區，來促成立即停火，歐洲外交官員反駁指，美歐對此立場一致，不會分裂；美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）下周將訪問歐洲，討論深化美歐在科技與貿易的合作，以及如何支持烏克蘭 。

中出手 喊當歐洲經濟夥伴

華爾街日報報導，中國負責調停俄烏衝突的特使李輝敦促歐洲盟友推動俄烏立即停火，避免戰爭持續擴大，就讓俄羅斯取得現在占領的烏克蘭部分地區；此外，建議歐洲避免捲入日益加劇的美中對抗，中國可作為歐洲的經濟夥伴。

根據報導，中方的主張並未獲得歐洲支持，一位不具名外交官表示，唯有在俄國撤軍後結束武裝衝突，才符合國際社會的利益；美歐的立場不會分裂，歐洲不會取消對烏克蘭的支持。

外交官：中在測試歐洲團結

報導引述不具名外交官說法稱，「他們（指中方）好像在測試歐洲的團結，並嘗試展現主導性。」

美國國務院26日宣布，國務卿布林肯下周將訪問瑞士、挪威和芬蘭，參加美歐貿易和科技委員會（U.S.-EU TTC）與北約 外長非正式會議，將討論深化美歐在科技與貿易的合作，以及如何支持烏克蘭。

國務院負責歐洲事務的代理助卿霍根（Dereck Hogan）表示，布林肯此行將與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪（Katherine Tai）一道，與歐洲盟友討論在貿易與科技方面的合作，應對經濟脅迫與非市場經濟作為，提高關鍵供應鏈彈性，並保護關鍵技術。

布林肯 芬蘭發表挺烏演說

此外，北約外長非正式會議將聚焦俄烏戰爭，霍根表示，烏克蘭亟需支援，現在應專注提高烏克蘭的嚇阻力量；布林肯預計在芬蘭發表支持烏克蘭的演說。

霍根答覆媒體詢問時表示，北約外長非正式會議討論的是全球威脅和挑戰，根據北約去年發布的戰略概念，北約國家認為中國對歐洲國家構成不穩定的影響，因此下周的外長會議也會觸及這些領域。