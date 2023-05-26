華郵：FBI搜海湖莊園前文件曾搬動 川普恐涉妨礙調查

華郵報導，聯邦調查局在搜索川普海湖莊園的前一天，川普的員工就已先將屋裡的機密文件運出去。（歐新社）

華盛頓郵報 25日率先報導，聯邦調查局(FBI)與檢察官到前總統川普 佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所查扣機密檔案的前一天，兩名員工曾經移動數箱文件；川普辦公室2022年5月接到傳票 之前，川普與助理也已針對文件遭到移動先行「排演」如何因應調查。消息人士透露，調查人員認為川普要求手下移動機密文件的時間點頗為可疑，川普行為可能構成妨礙調查。

知情人士說，檢察官已經掌握的證據顯示，川普把機密檔案放在辦公室裡顯而易見的位置，有時候還把文件拿給別人看。

報導指出，綜合最新曝光的調查細節，可以看出川普「密件門」調查比先前媒體報導的範圍更廣，特別是涉及妨礙調查的部分。調查人員正在釐清川普可能涉嫌妨礙調查的涉案時間，是從川普尚未收到傳票就開始，持續到聯邦調查局2022年8月8日搜索海湖莊園之後。

報導指出，時間軸的來龍去脈有助於檢察官確認川普保留數百份機密檔案的意圖為何，進而決定是否起訴川普。消息人士說，檢方可能起訴的罪名為妨礙調查、不當處理國安機密，或者兩種罪名同時起訴。

華盛頓郵報先前報導指出，川普辦公室收到傳票之後，裝有機密文件的數個箱子被人從儲藏室移出。消息人士說，檔案究竟在何時從儲藏室移出，是「密件門」調查的重要細節。

報導指出，「密件門」大陪審團從5月5日之後就沒再開會，從川普律師團最近採取的各種動作則可看出，川普陣營研判檢方很快就會做出起訴決定。川普律師團日前將川普可能主張的辯護說詞提供給國會議員參考，川普律師團還要求與司法部長會面。

移動裝有機密檔案箱子的一名海湖莊園員工透過辯護律師厄文(John Irving)對華盛頓郵報指出，他並不知道箱內裝有什麼，當時只是純粹幫忙川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)，因為諾塔正用著手推車在搬運好幾個箱子。