紐時：債限談判因軍費卡關 共和黨要求開支無上限 拜登猶豫

參謀首長聯席會議主席密利25日表示，若出現債務違約，對軍事準備、士氣及其能力，會產生負面影響。圖為參加紐約艦艇周的軍人24日在時報廣場活動。(Getty Images)

紐約時報報導，白宮與國會眾院共和黨 人的債務上限談判最關鍵的癥結已經縮小到軍費，但因共和黨人要求軍費開支無上限，並進一步削減其他項目開支，拜登 總統仍猶豫不決，因此導致談判卡關。

拜登認為，長期以來的兩黨預算 協議都是透過增加或削減軍費，以配合軍費以外的各項計畫，故拒絕共和黨的要求。不過紐時指出，為了避免出現債務違約，民主黨人仍有可能同意增加軍費開支，而削減或持平非防衛項目開支的協議。

報導指出，雙方談判的重點已縮窄，但在可自由支配開支方面仍談不攏。這主要分為兩部分， 一是用於軍方的資金，國會預算辦公室估計本財年的軍費總額將達7920億元；另一是範圍廣泛的多項計畫，由學前教育及聯邦助學金以至聯邦各機關的開支等，估計這部分今年總計達9190億元。

至於另一個被稱為強制性支出的單獨類別項目，雙方都絕不碰觸，其中包括社會安全保障和醫療保險等計畫。

在談判中，拜登政府提議凍結明年可自由支配開支這兩部分的支出，到2025財年，這兩部分支出只增長1%。按照通膨率來計算，這相當於削減預算。

但共和黨人始終拒絕這個方案，堅持削減非國防支出，軍費開支則繼續增長。

阿拉巴馬州共和黨籍國會眾議員，國防撥款監督委員會成員阿德霍爾特(Robert B. Aderholt)指出，當世界許多地方處於不穩定，尤其是在關注中國及俄羅斯的時候，削減開支不符合美國的最佳利益。他強調這是大多數共和黨人的基本立場。

國會眾院議長麥卡錫25日也認為，現在生活在一個非常危險的世界裡，五角大廈必須擁有更多資源。這也反映出共和黨內大批鷹派人物，認為軍事預算太少。

與此同時，軍方最高將領，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)25日在記者會上表示，若出現債務違約，毫無疑問將對美國國家安全造成重大且絕對明確的損害，對於軍事準備、士氣及其能力，會產生負面影響。