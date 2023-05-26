紐時：債限談判因軍費卡關 共和黨要求開支無上限 拜登猶豫
紐約時報報導，白宮與國會眾院共和黨人的債務上限談判最關鍵的癥結已經縮小到軍費，但因共和黨人要求軍費開支無上限，並進一步削減其他項目開支，拜登總統仍猶豫不決，因此導致談判卡關。
拜登認為，長期以來的兩黨預算協議都是透過增加或削減軍費，以配合軍費以外的各項計畫，故拒絕共和黨的要求。不過紐時指出，為了避免出現債務違約，民主黨人仍有可能同意增加軍費開支，而削減或持平非防衛項目開支的協議。
報導指出，雙方談判的重點已縮窄，但在可自由支配開支方面仍談不攏。這主要分為兩部分， 一是用於軍方的資金，國會預算辦公室估計本財年的軍費總額將達7920億元；另一是範圍廣泛的多項計畫，由學前教育及聯邦助學金以至聯邦各機關的開支等，估計這部分今年總計達9190億元。
至於另一個被稱為強制性支出的單獨類別項目，雙方都絕不碰觸，其中包括社會安全保障和醫療保險等計畫。
在談判中，拜登政府提議凍結明年可自由支配開支這兩部分的支出，到2025財年，這兩部分支出只增長1%。按照通膨率來計算，這相當於削減預算。
但共和黨人始終拒絕這個方案，堅持削減非國防支出，軍費開支則繼續增長。
阿拉巴馬州共和黨籍國會眾議員，國防撥款監督委員會成員阿德霍爾特(Robert B. Aderholt)指出，當世界許多地方處於不穩定，尤其是在關注中國及俄羅斯的時候，削減開支不符合美國的最佳利益。他強調這是大多數共和黨人的基本立場。
國會眾院議長麥卡錫25日也認為，現在生活在一個非常危險的世界裡，五角大廈必須擁有更多資源。這也反映出共和黨內大批鷹派人物，認為軍事預算太少。
與此同時，軍方最高將領，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)25日在記者會上表示，若出現債務違約，毫無疑問將對美國國家安全造成重大且絕對明確的損害，對於軍事準備、士氣及其能力，會產生負面影響。
上一則
華裔教授郗小星 被誣中國間諜 獲准控FBI
下一則
FB留言