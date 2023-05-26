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若債務違約 福斯民調：47%怪罪拜登 44%怪共和黨

編譯徐薏茹／綜合25日電
儘管債限談判沒有結果，但國會眾院議員25日已回家過國殤日周末。圖為眾院議長麥卡錫在國會山莊回答記者提問。(Getty Images)
儘管債限談判沒有結果，但國會眾院議員25日已回家過國殤日周末。圖為眾院議長麥卡錫在國會山莊回答記者提問。(Getty Images)

福斯新聞網(Fox News)的新民調顯示，若真的發生債務違約，47%的國人認為應該怪罪於拜登；相較之下，44%認為應該怪罪於國會共和黨

這項調查於5月19日至5月23日進行，共訪問1000人。

拜登21日聲稱，若提高債限的談判破局，「責任並不在他」。

債務違約將促使利率上升、政府部門關閉，以及全球經濟混亂。拜登原聲稱他可以援引憲法第14修正案，繞過國會單方面提高債限，但這一方法尚未證實可行。

自1917年以來，聯邦法律對政府的債務總額設立法定限制，一旦超過債限，便不允許政府再借款。

拜登與共和黨籍國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)25日表示有機會達成協議。協議將明確指出政府在住房、教育等自主項目可支出的總額。

但任何的協議都必須在共和黨掌控的眾院及民主黨掌控的參院通過；協議只會制定廣泛的支出概要，接著交給國會議員來擬出法案。其中一名消息人士指出，協議將明確指出軍事支出的總額，這將是談判的主要分歧點。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)僅證實「有成效的討論仍在持續」。

「眾院共和黨研究委員會」(Republican Study Committee)主席赫恩(Kevin Hern)向路透(Reuters)表示，協議可能於26日下午達成。

他表示曾簡單和前總統川普談論債限談判一事，川普曾公開敦促共和黨，若未達成目標就允許違約發生。拜登則提出明年將支出凍結於目前的水平，並提出幾個增稅方案以幫助遏止債務。

拜登 共和黨 眾院

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