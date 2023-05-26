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債限談判最後時間 拜登、麥卡錫接近達成協議 細節仍分歧

編譯廖振堯／綜合25日電
白宮與國會共和黨人有關提高債限的談判立場趨近，拜登總統(右)與眾院議長麥卡錫(左)可望達成「縮水版」債限協議。(路透)
白宮與國會共和黨人有關提高債限的談判立場趨近，拜登總統(右)與眾院議長麥卡錫(左)可望達成「縮水版」債限協議。(路透)

國會議員們25日下午休會，開始周末國殤日(Memorial Day)的假期；另一方面，共和、民主兩黨領袖抓緊債限談判的最後時間磋商；消息指出，拜登總統和共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)當天似已接近達成債限協議，然而在細節上依然有分歧。

路透報導，一位知情人士透露該協議具體說明政府在可自由支配項目上的支出總額，但不會細分支出項目。另一位消息人士稱，協議將明列軍費支出總額，這是談判的關鍵點之一。雙方唯一共識似乎是約300億元未動用的Covid-19資金，因新冠疫情緊急情況已經解除，兩黨都有意重新規畫這筆預算

拜登已提出凍結明年度預算、維持在當前水準，並提出多項增稅措施來增加收入、削減債務；凍結後2024預算年度可省下900億元、10年內節省1兆元。民主黨籍眾議員高野馬克(Mark Takano)表示，拜登拒絕了共和黨的抗貧計畫，以及放鬆石油天然氣鑽探規則的提議。

白宮表示談判頗有進展，包括當天的視訊會議，儘管拜登堅守的優先事項仍有嚴重分歧。拜登表示，他們仍然不同意削減支出的範圍，「我不認為所有負擔應該落在美國中產階級和勞工階層上」。

熟悉談判的消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露，談判的其中一項協議，是先把債務上限提高到明年為止，但同時12項年度支出法案須設定支出上限，且國會必須在本財年末通過。雙方討論的機制是，允許國會以談好的支出水準通過12項撥款法案，若未通過，那此機制也會自動削減支出。

共和黨眾議員談判代表之一麥亨利(Patrick McHenry)25日表示，根本分歧仍然存在而且很複雜。CNN問及年度預算問題是否已解決時，麥亨利回答「什麼都沒解決」。

但即使協議已經達成，時間表依然緊湊，兩院25日開始休會到下周二(30日)才恢復，距離6月1日僅剩兩天，議員們會提前24小時收到投票通知。麥卡錫承諾，他會遵守在投票前72小時公布法案的規定，讓議員們閱讀，屆時可能已是周二甚至周三；參院也承諾會迅速行動，在下周四(6月1日)的「X日」前將法案送到拜登總統辦公桌上，讓他簽署。

拜登 預算 共和黨

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