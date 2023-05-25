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倒債期限逼近 葉倫：暫無違約對策

編譯尤寶琪／綜合24日電

眼見國債上限觸頂日期越來越近，財政部葉倫(Janet Yellen)24日連線參加華爾街日報在倫敦舉辦的CEO理事會峰會(CEO Council Summit)時表示，拜登政府尚未與投資者，針對該如何應對美國債務違展開合作，而是仍將焦點專注於提高債務上限；她也堅稱，6月初是債限期限，並會努力提出更精準的日期。

葉倫再度警告，國債最快會在6月1日就違約，共和與民主兩黨如今只有不到一周的時間，來達成提高債務上限協議。

美國國債是全球金融體系的基石，任何債務拖欠都會有廣泛的影響。根據「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)，債務利息支付日將於6月中旬到期，另有其他帳單會在此之前到期。

葉倫在CEO理事會峰會上被問到，財政部是否有在協助投資者做準備時說：「我們會致力不拖欠款項並提高債務上限來避免免臨這種情況。我們沒有針對違約後會發生什麼事做出計畫。」

葉倫重申，除非國會能提高債務上限，否則美國可能會在6月初用完現金；「我們幾乎可以肯定是過不了6月初，」她說，「若國會不採取行動提高債務上限，若我們在所謂的X日(X-date)來臨前沒能這樣做，那我們將無法履行某些償還義務。」

如果國會不及時提高債務上限，國庫現金將會耗盡；雖然無法再借錢，但財政部還是能夠以稅收來支付部分款項。許多投資者預計，財政部在違約後，會繼續償還債務，但這也意味著社安金的發放、聯邦員工薪資或其他帳單可能遭延期。

葉倫也表示，雖然很難精準算出，美國政府的現金會在哪一天見底，但努力去依據政府入帳來算出更精準的日子。根據高盛集團(Goldman Sachs)和「穆迪分析」(Moody's Analytics)等私人機構的預估，違約日將稍晚於6月1日，發生在6月6日至9日之間。

葉倫說，她相信兩黨能取得協議，補充表示拜登總統已提出能在10年內減少赤字1兆元的提議，不過沒有具體說明要如何達成此目標。

葉倫 財政部 國債

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