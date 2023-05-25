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倒債危機升溫 6月1000億社安金、退休軍俸恐遭殃

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
美債若違約，除領取社安金、軍人退休俸者收入中斷外，至少還有700萬人會因此失業等。圖為民眾23日在國會大廈前示威，呼籲國會議員勿讓國債違約。(歐新社)
美債若違約，除領取社安金、軍人退休俸者收入中斷外，至少還有700萬人會因此失業等。圖為民眾23日在國會大廈前示威，呼籲國會議員勿讓國債違約。(歐新社)

福斯商業新聞24日引述專家說法報導，美債若發生技術違約，數百萬民眾將受到衝擊，除領取社安金、軍人退休俸者收入中斷外，現役美軍、政府員工、國防包商都領不到錢，衍生效應則包括至少700萬人失業、信貸市場凍結，國內生產毛額(GDP)連續受挫和經濟衰退等。

聯信財富管理(CWM)投資長林奇(John Lynch)表示，若美國發生史無前例的聯邦債務違約，受害最嚴重的將是退休族群。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)分析，美國債務違約首當其衝的政府計畫包括社安金。據原訂計畫，聯邦政府6月將發放1000億元的社安福利，每次額度250億元的發放日期分別為6月2日、14日、21日及28日。

該報告指出，聯邦政府在債務違約的情況下，仍想落實這項受歡迎的福利，恐難以實現，包括社安金、聯邦醫療保險計畫(Medicare)、聯邦醫療補助計畫(Medicaid)和現役美軍軍餉。

在軍事方面，現役軍人軍餉及退休俸可能都將因政府債務違約而中斷或延發，幾項針對美軍的重要計畫例如心理輔導、照護、居家安置等，經費同樣將受衝擊。

「兩黨政策中心」報告指出，在6月1日當天政府預訂要發放的軍人退休俸有120億元，現役軍人軍餉及退休基金則有100億元。

退伍軍人事務部發言人海耶斯(Terrence Hayes)表示，由於沒有前例可循，政府出現違約將對聯邦計畫造成怎樣的影響，很難精準估算。

海耶斯說，非常清楚的是，若聯邦政府無法舉債，所有政府計畫或付款都極有可能因此停止或者嚴重耽擱。

另據「穆迪分析」(Moody's Analytics)機構推估，若美國史無前例地出現國債違約，可能導致至少700萬人失業，且經濟將陷入衰退。

「穆迪分析」報告指出，倒債危機歹戲拖棚，其影響堪比2008年金融危機。

穆迪首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)牽頭撰述的報告指出，在最慘的情況下，失業率可能突破8%，GDP將下跌4%，股價可能跌掉近20%，國民資產將蒸發10兆元。

贊迪寫道：「這將會是對經濟災難性的打擊。」

退休 聯邦政府 社安金

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