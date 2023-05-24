我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

易憂鬱、飲食失調… 青少年沉迷社媒「心理亮紅燈」

記者顏伶如／綜合報導
公共衛生署長莫西23日警告說，社群媒體是導致美國青少年出現憂鬱症、焦慮症等問題的主要原因。(路透)
公共衛生署長莫西23日警告說，社群媒體是導致美國青少年出現憂鬱症、焦慮症等問題的主要原因。(路透)

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)23日公布研究報告並提出警告指出，社群媒體是導致美國青少年出現憂鬱症、焦慮症等問題的主要原因。他表示，各界應該正視社群媒體對兒童與青少年心理健康帶來的影響，主管機關與社群媒體平台公司應該讓家長能夠管理兒女的社群網站使用。

莫西公布的報告中，直指社群媒體造成飲食失調(eating disorders)、身體畸形恐懼症(body dysmorphia)、缺乏自信等問題持續存在，某些研究則指出，過度使用社群媒體可能與青少年注意力不足過動症(attention-deficit/hyperactivity disorder)有關。

國家廣播公司(NBC)報導，莫西形容青少年心理健康問題已成為「當代最嚴重的公共健康問題」，主管機關應該訂定有效的安全標準規範以保護青少年，避免青少年接觸有害內容或過度使用社群媒體。

報告指出，13歲至17歲的美國青少年中，高達95%使用社群媒體平台，其中三分之一使用者坦承，「幾乎不斷地」查看社群媒體動態、發文或回應貼文。

莫西受訪時說，以目前狀況來看，並沒有足夠證據顯示社群媒體對兒童來說是充分安全的，「我們必須採取行動，確保我們能夠保護孩子」。

根據非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)調查，最受青少年喜愛的社群媒體平台為TikTok(抖音)、Snapchat以及Instagram。

聖地牙哥州立大學(San Diego State University)心理學教授珍‧特溫吉(Jean Twenge)指出，青少年憂鬱症案例從2012年起增加，大約與智慧型手機趨於普遍的時空背景相同。

特溫吉指出，就在同一時間，社群網站按讚(likes)功能變得越來越常見，演算法則變得日漸複雜，千方百計讓使用者能在社群媒體停留更久，「顯然這並不是巧合」。

研究指出，13歲至17歲的青少年中，多達95%使用社群媒體平台，其中有三分之一使...
研究指出，13歲至17歲的青少年中，多達95%使用社群媒體平台，其中有三分之一使用者坦承，「幾乎不斷地」查看社群媒體動態、發文或回應貼文。(美聯社)

社群媒體 社群網站 心理健康

上一則

反制中禁美光 眾議員點名「長鑫存儲」列貿易黑名單

下一則

眾院共和黨閉門會議 麥卡錫：債限達協議「還很遠」

延伸閱讀

醫務總監警告：社群媒體恐致青少年飲食失調、自卑

醫務總監警告：社群媒體恐致青少年飲食失調、自卑
訊息騷擾數月 德州男驅車700哩赴賓州堵網紅

訊息騷擾數月 德州男驅車700哩赴賓州堵網紅
公共衛生署長：社群媒體導致青少年出現心理健康危機

公共衛生署長：社群媒體導致青少年出現心理健康危機
抖音熱搜片教竊車 助長「炫技」犯罪

抖音熱搜片教竊車 助長「炫技」犯罪

熱門新聞

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街頭交通號誌亮起紅燈。(Getty Images)

股市崩盤、經濟衰退…若債限違約 恐現7「世界末日」情境

2023-05-17 02:28
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險