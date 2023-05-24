易憂鬱、飲食失調… 青少年沉迷社媒「心理亮紅燈」

公共衛生署長莫西23日警告說，社群媒體是導致美國青少年出現憂鬱症、焦慮症等問題的主要原因。(路透)

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)23日公布研究報告並提出警告指出，社群媒體 是導致美國青少年出現憂鬱症、焦慮症等問題的主要原因。他表示，各界應該正視社群媒體對兒童與青少年心理健康 帶來的影響，主管機關與社群媒體平台公司應該讓家長能夠管理兒女的社群網站 使用。

莫西公布的報告中，直指社群媒體造成飲食失調(eating disorders)、身體畸形恐懼症(body dysmorphia)、缺乏自信等問題持續存在，某些研究則指出，過度使用社群媒體可能與青少年注意力不足過動症(attention-deficit/hyperactivity disorder)有關。

國家廣播公司(NBC)報導，莫西形容青少年心理健康問題已成為「當代最嚴重的公共健康問題」，主管機關應該訂定有效的安全標準規範以保護青少年，避免青少年接觸有害內容或過度使用社群媒體。

報告指出，13歲至17歲的美國青少年中，高達95%使用社群媒體平台，其中三分之一使用者坦承，「幾乎不斷地」查看社群媒體動態、發文或回應貼文。

莫西受訪時說，以目前狀況來看，並沒有足夠證據顯示社群媒體對兒童來說是充分安全的，「我們必須採取行動，確保我們能夠保護孩子」。

根據非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)調查，最受青少年喜愛的社群媒體平台為TikTok(抖音)、Snapchat以及Instagram。

聖地牙哥州立大學(San Diego State University)心理學教授珍‧特溫吉(Jean Twenge)指出，青少年憂鬱症案例從2012年起增加，大約與智慧型手機趨於普遍的時空背景相同。