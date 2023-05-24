倒債危機／個人散戶最好身邊備錢、調整投資標的

兩黨若再不達成協議，債限違約迫在眉睫，專家建議個人要提早因應。(美聯社)

財政部部長葉倫(Janet Yellen)22日重申6月1日是國債 上限最後期限，而且強調聯邦政府無法在短短一周多的時間，撥放所有公家開銷，顯示即使避開國債違約風險，數百萬國人的生計和投資 人的財務仍受到影響，對此專家建議應提前做好因應措施，以保護自己的荷包。

首先，國防部恐因國債違約而延後發薪，波及200萬文職人員和大約140萬現役軍人的生計，投資管理公司Next Mission Financial Planning創辦人亨斯伯格(Mike Hunsberger)表示，包括軍眷家庭，領取傷殘補助和養老金等福利金的退伍軍人，都應該準備應急資金，以備不時之需。

至於國債上限談判期間，債券 持有人面臨市場不確定性，嘉信理財研究中心(Schwab Center for Financial Research)董事兼策略分析師馬丁(Collin Martin)建議投資人重新檢視投資組合是否有足夠的中期和長期債券，而非度偏重短期的高收益債券，避開垃圾債或新興市場債，以降低風險。

國債一旦違約，對高風險債券的衝擊最大，因此維持高品質投資組合至關重要；基金管理公司先鋒(Vanguard)發言人史基法拉奎(Jessica Schifalacqua)表示，「我們對投資人的指導方針就是均衡的投資組合，以實現獲利目標並保持理性，在市場震盪期，長期性的投資眼光尤其重要。」

馬丁也建議投資人重新調整投資標的，因為股票風險遠高於債券，股票市值可能下跌超過三分之一，但只要國債達成協議，股市將出現一波「緩解反彈」行情，吸引投資人逢低買入，對此，eToro投資分析師考克斯(Callie Cox)表示：「仍有其他諸多壓力將對經濟帶來負面影響」。

投資管理公司Glenmede投資策略副總裁雷諾斯(Michael Reynolds)也警告表示：「不要在經濟衰退前，過度投資。」建議投資人更加謹慎。

另外聯邦政府為全國6600萬領取社安金的民眾，平均每月發放1827元，可能因為國債違約而延宕，影響甚鉅，但專家表示，由於有信託基金運作，聯邦政府仍可繼續按時撥款。