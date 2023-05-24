眾院共和黨閉門會議 麥卡錫：債限達協議「還很遠」
共和黨眾議員23日舉行閉門會談，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，「離協議還遠得很」，呼籲同志堅持立場；愈來愈多共和黨人懷疑財政部長葉倫(Janet Yellen)所說的6月1日「X日」期限真實用意是在製造壓力，共和黨右派要求麥卡錫對債限談判堅守立場，絕不妥協。
消息人士告訴「美國廣播公司新聞網」(ABC News)說，麥卡錫在23日的共和黨眾議員閉門會議中，告訴同僚他與白宮達成債限與開支協議還遠得很，呼籲眾議員堅守立場。
知情人士透露，麥卡錫說：「我需要你們和我一起堅持債限，我們距離達成協議還差得遠。」
葉倫屢次警告，政府可能在6月1日違約，而她22日再次寫信警告國會領袖，財政部「非常可能」在6月初用罄公帑。
麥卡錫22日在白宮與拜登會談後表示，相關協商「有建設性但無進展」。
麥卡錫回到國會山莊之際，白宮磋商代表抵達國會，準備隔天的高層會談，與會人士包括白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)、白宮預算管理局(OMB)局長楊格(Shalanda Young)，以及立法事務主任泰瑞爾(Louisa Terrell)。
愈來愈多共和黨眾議員，尤其是右翼人士，質疑葉倫所稱的6月1日期限，只是為了施加壓力。
佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)與南卡羅來納州眾議員諾曼(Ralph Norman)都建議傳喚葉倫，請她來國會說明6月1日期限的理由。
眾院金融服務委員會主席、共和黨眾議員談判代表之一的麥亨利(Patrick McHenry)表示，白宮看起來沒有達成協議的急迫性，讓他懷疑「X日」的正當性。
麥亨利表示：「我想信任財政部的算術，但他們必須展現他們的成果，若白宮團隊沒有急促感，若拜登不急，那麼會提出更多明顯的問題，為何他們要決定這個日期呢？」
麥亨利表示，已安排葉倫於6月1日「X日」過後的6月7日，出席聽證會。
共和黨籍南達科他州聯邦眾議員強生(Dusty Johnson)認同麥亨利的懷疑論看法，稱白宮不急的態度「讓我們猜想，是否有不同的期限」。
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