中副外長召見抗議G7後 日駐華使館發3點強硬聲明反擊

如何應對來自中國的全面挑戰，是本次G7廣島峰會的重點議題之一。(美聯社)

日前在日本 廣島舉行的七大工業國集團(G7 )峰會，如何應對來自中國的全面挑戰成為主要議題之一。中國外交部副部長孫衛東21日召見日本駐北京大使垂秀夫，就七國集團廣島峰會「炒作涉華議題」提出嚴正交涉，批評七國集團固守陣營對抗和冷戰思維。垂秀夫隨即透過日本駐中國大使館 官網強硬回應，指中國若不改變行為，G7提及共同關切是理所當然的，將來也可能不會變。

日本駐中國大使館22日以「垂秀夫大使對外交部副部長孫衛東提出的交涉進行反駁」為題，發表三點立場強硬的「反駁和說明」。

垂秀夫表示，一、關於G7廣島峰會聲明所提出有關中國的各種課題(東海與南海、台灣、人權、經濟脅迫等)，包括日本在內的G7立場正如這項聲明所表明，在聲明中表明這些立場是有理由的。二、如果中國不改變行為，那麼與以前一樣，G7就提及共同關切「這是理所當然的，將來也可能不會變」。三、如果中方要求不提及這些關切，首先應該採取積極的應對措施。

垂秀夫還針對近期日中民間交流的情況指出，在日中關係嚴峻的時候才更需要推進民間交流，但實際上，每當日中關係的氛圍惡化的時候，中方就阻礙日中民間交流和文化交流。

據中國外交部發布，孫衛東向日方表示，日方作為今年七國集團輪值主席國，在七國集團廣島峰會系列活動和聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國主權、安全和發展利益。

針對涉台問題，孫衛東稱，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。