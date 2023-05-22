拜登債限算盤 恐無法稱心如意

拜登21日稱債限談判破裂「責任不在我」，他表示有權援用憲法第14修正案，逕行支出聯邦必要開支。（Getty Images）

府會債限談判周末轉惡，拜登 總統及其團隊被迫改弦更張，加大對共和黨 的批評，呼籲該黨要有所退讓；目前局勢似乎是拜登仍努力與共和黨達成協議，調升債限，但萬一失敗，他認為民眾也不會究責在他頭上，Politico政治網站21日指出，但情勢看來拜登無法稱心如意。

全國現面臨史無前例的財政大災難邊緣，拜登的治國理論能否管用下去，備受考驗。

債限協商大多時候，拜登還是以達成協議為優先，奮力想讓兩黨合作，即便疏離民主黨自由派一脈也在所不惜。

但周末談判轉惡，拜登被迫升高對共和黨的抨擊，盼望倒債的幽靈、民眾對此的責難，能讓共和黨談判代表有所轉圜。

他呼籲共和黨走出極端立場，原因在只能按共和黨所開條件去做，無法達成兩黨協議。

直到目前，拜登還不願直球對決，靠的是兩項政治賭注：第一，外界會認為他力求穩定，相形下共和黨偏鋒極端；第二，假如倒債危機化解，選民能對華府的噪音置之不理，肯定總統貢獻的心力。

拜登及其團隊還秉持兩黨能有共識的信念，主要是受基建法、降通膨法兩案過關所鼓舞。但債限對峙迄今證實頑強得多，共和黨團結得令人稱奇，萬一國家發生史上第一次違約、倒債，總統首當其衝。

拜登21日一度表示，眾院共和黨「讓美國再度偉大」(MAGA)一派，有些人明知倒債對國家經濟的傷害，仍執意要做，原因在他們知道拜登是總統，總統要為一切負責，會挨罵，確保他無法連任，這是唯一之道。

麥卡錫 當選議長沒多久，拜登2月便與他會見，祝賀他之餘另提到債限問題；但麥卡錫僅以勉強票數當選，白宮幕僚相信他實力不夠強，無法讓離心離德的眾院共和黨團凝聚。

但麥卡錫4月下旬設法讓共和黨開支法案勉強過關，讓他實力大增到足以在債限協商時予取予求，截至目前共和黨團都聽命於他；他拒絕分別協商預算及債限，對乾脆地調升債限視之蔑如，現在還搶鏡頭，責備總統等了幾個月才來談債限，罔顧事實上拜登曾多次催促；白宮西廂認為麥卡錫惡意十足，花了幾個月才提出預算法案。