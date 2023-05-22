掌6兆元支出 助理財長勒布瑞克緊盯國庫狀況

債限危機逼近，助理財政部長勒布瑞克每天盯著國家資金進出。（取自財政部網站）

隨著債限「死限」逼近，財政部 團隊密切追蹤政府現金流愈發仔細，其中以掌管6兆元支出的助理財政部長勒布瑞克(Dave Lebryk)最為上心，他除支出以外，還監看聯邦逾5兆元的收入，確保這套全球最大的付款系統運作順利。

華盛頓郵報21日報導，勒布瑞克每個工作日早晨一開始，便是盯著有顏色標記的「儀表板」，追蹤國家給付款項、薪資及採購訂單而流出財政部的款項，收入則大致透過收稅及行政規費。

這套系統滿是他手下數千員工鍵入的資訊，幫忙他追蹤一切，綠色顯示運作正常，黃色代表問題出現，紅色代表他得立刻注意的麻煩事項。

近幾日勒布瑞克的專注力特別高；自2014年擔任助理財長以來，負責國家合理運用資金，最重要的聯邦政府 官員，可能就是他；目前華府發生債限對峙，勒布瑞克的角色重大，即便較不為外人所知。

勒布瑞克把財政估計數字送交財長葉倫 ，再送去國會，警告國家用光資金的最後期限；另外他還有吃重角色，統籌並判定財政部該動用多少國債，供政府周轉。財政部自1月以來一直動用「非常措施」，盡可能延後國債違約日，也要靠勒布瑞克團隊籌算、打點。

前財政部稅收政策助理部長馬祖爾(Mark Mazur)表示，勒布瑞克掌管國家的支票簿，雖不是聯邦的財務長，但很接近這個角色；他的工作基本上便是維持財政系統盡可能運作下去，延緩破產清算。

平常時，勒布瑞克每季或每月與葉倫會面一次，報告國家目前手頭有多少錢；但近幾個月，聯邦政府已耗光資金，勒布瑞克團隊每天與葉倫見面；葉倫會仔細詢問他們的預測；61歲的勒布瑞克表示，看待自己的責任十分嚴肅。

他的分析接下來幾天份量更重，也受到更嚴密檢視；國會設下財政部合法債限為31兆4000億元，而美國慣常支出大於收入，債限必須調升以避免政府倒債；經濟學者們預測，美國一倒債，將掀起全球金融危機。

拜登總統與眾院議長麥卡錫正在協商，打算設定資金水位，提升債限，但時間正快耗光，兩造仍有很大歧見。假如協商失敗，國會未能調升債限，政府還有能力給付的款項，要怎麼決定先後次序，勒布瑞克很可能成為中心人物。