拜登對共和黨重話連連：債限談判破裂 責任不在我

拜登總統21日結束G7廣島峰會後，舉行記者會，談及將與中國國家主席習近平見面，及美國債限危機。(歐新社)

拜登 21日對共和黨 撂重話，稱債限談判破裂「責任不在我」；拜登表示，他有權援用憲法第14修正案，逕行支出聯邦必要開支；共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)批評總統無權動用此條款，不如付利息以免違約。

訪日出席七大工業國峰會(G7)的拜登21日在廣島受訪被問到債限議題時表示，「我已盡責，根據我所做的努力，屆時責任不在我」。

2020年4月，當時競選總統的拜登，在一則廣告中譴責當時的總統川普 推卸防疫責任，廣告旁白說：「責任到此為止，杜魯門總統曾言，沒有藉口，扛起責任，對世上最重大的決定負起最終責任；川普以為這個工作攸關推文、造勢和大遊行，他從沒想過要保護近3億3000萬人的性命，他做不到。」

拜登當時推文寫道，「總統辦公室對世上最重大的決定負起最終責任，我們史上每位偉大總統都盡責，但川普沒有」。 共和黨策士惠特洛克(Matt Whitlock)21日轉推這則推文，指拜登的支持率落入低谷是自作孽。

拜登駁斥稱，部分奉行「讓美國再度偉大」(MAGA)理念的共和黨人「試圖創造違約、搞垮經濟，破壞我拚連任的努力」。

拜登在接受「福斯新聞」白宮記者杜斯(Peter Doocy)訪問時說：「我已盡力做好我的部分，共和黨及其團隊該動作了，他們的提議中有太多坦白說無法接受的部分。」

杜斯問道，「總統先生，您說您對債限已盡責，不能怪你嗎？」拜登說：「當然沒人可以怪我，我知道你不會，你會說『拜登做得很棒』。」 杜斯追問：「就算違約，您也會認為『責任不在我』嗎？」拜登說：「根據我的提議，我會說『責任不在我』；但在政治層面，沒人會這麼說，這是許多人思考的點，我必須小心；我認為有些MAGA共和黨眾議員知道違約對經濟的影響，而我是總統，要負全責，這樣可確保我無法連任。」

拜登21日表示，他相信自己有權援引憲法第14修正案、繞過國會提高債限，但此法從未被援引，他也不確定是否有充足時間行動。