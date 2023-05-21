債務違約迫在眉睫 拜登與眾院議長周一將再次會商

美國總統拜登（左）和眾院議長麥卡錫預定周一再次會商債限問題。圖為兩人3月17日檔案照。（美聯社）

總統拜登 和眾院議長麥卡錫同意周一下午舉行會商，為避免發生主權債務違約做最後努力。先前，白宮 和眾院共黨代表之間為提高聯邦政府舉債上限的談判陷入僵局。

拜登和麥卡錫指示他們的談判團隊周日下午6時起恢復磋商。談判在本周末大致陷入停頓，雙方都把未能彌合開支水準分歧的責任怪罪到對方頭上。

拜登周日稍早在日本G7峰會的場邊，談起預算磋商時採取了較強硬措詞，指眾院共和黨 人士採取「極端立場」，而他們目前的提議「無法接受」。這與他前幾天展現出來的樂觀態度背道而馳，比較符合白宮官員發布的一些聲明，他們警告談判正在破裂。

根據國會議員、幕僚和白宮官員，僵局的核心是對支出水準有根本上的分歧。共和黨要求削減開支的幅度超過民主黨能接受的程度。

一位知情人士表示，共和黨仍尋求明年大幅增加國防開支，這將進一步削減社會服務支出。而民主黨要求增加國防支出不能以削減其他開支為代價。

共和黨也要求開支增幅在未來10年都要設限，白宮希望是兩年。

由於協議「難產」，投資人正在為本周更大的市場波動做準備。

財政部長葉倫周日表示，聯邦政府到6月15日還能兌付所有帳單的可能性「相當低」，現在情況十分緊迫。她告訴雖然美國NBC新聞網，6月中旬預計會收到大量稅款，「但怎麼撐到那個日子是問題所在」。

至於此次能否援引憲法第14條修正案，葉倫回應拜登的看法說，該修正案雖然獲得大量討論，但「鑑於法律上的不確定性，在這種情況下似乎無法妥適運用」。

麥卡錫駁回短期提高債務上限以避免違約的提議。