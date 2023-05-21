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G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

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拜登向世界領袖保證：美國不會違約 但國會債限談判緩慢

編譯潘勛／綜合20日電
在日本廣島出席G7峰會的拜登總統，20日在會見各國領袖時，保證美國可度過債限危機。(美聯社)
在日本廣島出席G7峰會的拜登總統，20日在會見各國領袖時，保證美國可度過債限危機。(美聯社)

麥卡錫暗示 總統返國前 不會有進展

目前在日本參加七大工業國集團(G7)峰會的拜登總統20日向世界領袖保證，美國不會違約，不履行其償債義務，但白宮與眾院共和黨人的債限談判周末時開時停，拜登及各國領袖只能由遠處觀望，希望這項關係極大的談判能有進展；6月1日倒債大限步步進逼，整個華府悄然無聲，眾院議長麥卡錫20日暗示，拜登返國前談判恐不會有進展。

美聯社報導，美國倒債將動搖全球經濟，對中國倒是大禮，拜登盼望別發生這種事；他展開此次日本之行的第三天，頭一件事便是聽取幕僚簡報，了解談談停停的債限談判。

Quad會議提前 拜登21日返國

美日印澳的「四方安全對話」(Quad)本安排在下周於澳洲雪梨舉行，因美國債限談判，只好改排在東京G7峰會場邊舉行，拜登百忙之中還抽空參加Quad會議，以便21日能提早趕回華府，盼能與共和黨敲定協議，調升債限，以免政府用光現金無法償債。

要求匿名的官員表示，府會本出現恢復談判跡象，連早餐都送進國會的會議室，但在幾小時後端走，20日根本不可能開會。

拜登在東京與澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)會晤前表示，感覺與共和黨議人的談判遇到逆風；第一輪協商沒什麼進展，第二輪及第三輪協商倒是有。

美國國債現逾31兆元，共和黨要求大砍聯邦政府開支，但民主黨反對。

兩黨互推責任 20日暫停開會

參與債限談判的共和黨聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)表示，20日沒排定開會，共和黨高層「抱團評估」事態如何，21日是否加開會議，他未發一語。

國會山莊報(The Hill)報導，麥卡錫帶著同黨首席談判議員格雷夫斯(Garret Graves)以及麥亨利離開國會山莊時表示，很不幸，白宮開倒車，除非總統能回國，不然他不認為府會談判能有進展。

麥卡錫隨後補刀，發推文表示，現如今掌權的顯然是民主黨社會主義那一派，尤其是拜登總統沒在國內坐鎮的時候。

白宮回敬以聲明，想把談判不順的責任歸給麥卡錫，指麥卡錫團隊「擺上談判桌的提案，根本退一大步，內容是一套共和黨極端派的要求，絕對無法由國會參、眾兩院通過」。

白宮聲明進一步表示，事態要講清楚，總統團隊隨時準備會談，哪些事項可以兩黨合作而通過，送給總統簽字，削減預算赤字，大家要嚴正看待；現如今是共和黨高層唯「讓美國再度偉大」(MAGA)一派馬首是瞻，揚言除非極端的黨派要求能滿足，不然就要讓美國發生史上第一次倒債；總統及民主黨高層可沒這麼做。

拜登 共和黨 麥卡錫

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