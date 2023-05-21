債限僵局／若倒債成真致經濟崩潰 兩黨難辭其咎

共和、民主兩黨國會議員20日未就債限議題談判，美國若真倒債致經濟崩潰，兩黨恐怕誰也脫不了干係。(路透)

聯邦債限僵局未解，兩黨開始找位置，若真發生違約，經濟崩潰，自己可以諉過卸責；民主黨 砲轟共和黨 綁架債限來討好極端保守派；共和黨反擊說，民主黨拖太久才談判，不把他們的要求當一回事，但兩黨內心深處都明白，若無法達成協議將會付出什麼代價，民調 顯示民眾認為兩黨都難辭其咎。

紐約時報報導，共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，經濟都沖進下水道了，政客還想向人民解釋錯不在己而在彼，自己很覺反胃，那樣子不會管用的。

民調顯示葛理漢的觀點很正確，華盛頓郵報及美國廣播公司新聞網(ABC News)5月初聯合民調指出，倒債而致經濟崩解，哪黨該負責，民眾看法分裂，很大部分的無黨派民眾認為，兩黨責任一樣大。

債務上限談判19日再次一度中斷，若繼續歹戲拖棚，可能掀起重大金融危機。圖為華府一面牆上的標示牌顯示美國國債金額。(Getty Images)

國會山莊有些人表示，這次倒債危機完全可避免，經濟及民眾退休儲蓄戶頭本可安然無恙，但假如國會及白宮還是把形勢處理得那麼糟，那麼政治反噬真是罪有應得。

民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)曾與他人向民主黨施壓，希望早點協商，他表示掌權的人本可防止國家、經濟及美國國際地位受到這麼大傷害，卻還是容許發生，實在讓他無法理解。

但可能發生激烈反彈，還是沒讓兩黨磋商代表達成協議，也沒有明確方向顯示經濟面可以釋懷。共和黨眾院談判領頭人葛瑞夫斯(Garret Graves)19日突然退出協商，不與行政當局的代表在國會談判；他指責對方「毫無理性」而暫停對話。眾院議長麥卡錫18日稱可以快速達成協議，突然間又前途坎坷。

預算協商有起有落相當正常，做秀跟實質面都有；但這次兩黨就很多課題的立場大有差異。雖說兩黨高層頻頻安撫說，未來美國一定不會、也不能倒債，但不敢打包票能出正面結果。

共和黨最近定調，頻繁表示都是民主黨未能更早與他們接觸，制定出協議，國家才會處於「拜登倒債」邊緣；民主黨則責備共和黨炮製出這次危機，存心想綁架經濟、小企業及全體國人，滿足他們不理性的勒贖要求。

兩黨還在相互攻詰，但倒債之虞還揮之不散，除非他們能談妥，不然真發生違約，他們會發現民眾不理任何說詞，要兩黨都負起責任。