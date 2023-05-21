我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

稅太高又不公 蓋洛普：「聯邦稅」評價22年來最差

編譯周芳苑／綜合20日電

市場研究機構蓋洛普(Gallup)公布最新調查指出，美國民眾對聯邦稅的評價惡化，為22年來最差的一年，許多受訪者認為聯邦稅太高、課稅不公、甚至比地方的房地產稅更糟糕。

分析指出，民眾批評更激烈、更尖銳，可能與共和黨支持者對目前民主黨領導下的所得稅制更負面有關。

這是4月3日至25日「經濟與個人財務」(Economy and Personal Finance)調查的結果。

第一個重點是聯邦稅太高，持此看法的受訪者占60%，創2001最高比率，36%稱聯邦所得稅「還算合理」，3%表示「太低」。

上次大肆抨擊聯邦稅太高是前總統布希(George Bush)簽署第一個減稅法案前的2001年，自那之後，再也沒有總統大幅調高中低收入者聯邦稅率，但民主黨總統歐巴馬及拜登都調升高收入者稅率。

中低收入者，尤其共和黨支持者，可能誤以為拜登任內所得稅率比以前高，也可能因2021年起薪資比2000年起更快速提高導致稅基升級、納稅負擔加重，再加上高通膨下無法忍受納稅。

從川普2020年總統任期最後一年起至今，低收入者稱所得稅太高的比率增加9%、中收入者增加8%、年家庭收入至少10萬美元的高收入者更大增18%。

依黨派分，共和黨支持者批評聲浪最激烈，目前民主黨總統領導下認為所得稅太高的比重達71%，2020年共和黨領導下認為所得稅太高的比率僅46%，民主黨支持者差別不大，2020年與目前各40%、41%。

第二重點是課稅不公平，51%受訪者認為不公平，是蓋洛普調查以來第三次逾半受訪者如此批評。46％認為公平，與1999年低點45%相近。

共和黨支持者批判聲浪高，35%認為課稅公平，遠低於2020年共和黨執政時的63％。

第三重點是，34%受訪者認為聯邦稅是五大政府稅最糟糕的一項，遠高於2005年上次詢問此問題時的20%。聯邦稅取代地方地產稅成為最不公平的政府稅。

共和黨支持者認為聯邦稅最糟糕的比率遠高於2005年，各占41%、 16%；民主黨支持者對聯邦所得稅的看法沒有改變。

共和黨 低收入 民主黨

上一則

多州禁跨性別法案內容幾如出一轍 出自保守派組織

下一則

債限僵局／華郵：朝野談判內容 兩黨內部都有雜音

延伸閱讀

美國航空、捷藍航空「東北聯盟」計畫 法院喊停

美國航空、捷藍航空「東北聯盟」計畫 法院喊停
白宮：拜登將於G7峰會會見澤倫斯基

白宮：拜登將於G7峰會會見澤倫斯基
拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW
時差害的？拜登廣島行程滿檔 下神社台階險絆倒

時差害的？拜登廣島行程滿檔 下神社台階險絆倒

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街頭交通號誌亮起紅燈。(Getty Images)

股市崩盤、經濟衰退…若債限違約 恐現7「世界末日」情境

2023-05-17 02:28

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾