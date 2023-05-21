稅太高又不公 蓋洛普：「聯邦稅」評價22年來最差

市場研究機構蓋洛普(Gallup)公布最新調查指出，美國民眾對聯邦稅的評價惡化，為22年來最差的一年，許多受訪者認為聯邦稅太高、課稅不公、甚至比地方的房地產稅更糟糕。

分析指出，民眾批評更激烈、更尖銳，可能與共和黨 支持者對目前民主黨 領導下的所得稅制更負面有關。

這是4月3日至25日「經濟與個人財務」(Economy and Personal Finance)調查的結果。

第一個重點是聯邦稅太高，持此看法的受訪者占60%，創2001最高比率，36%稱聯邦所得稅「還算合理」，3%表示「太低」。

上次大肆抨擊聯邦稅太高是前總統布希(George Bush)簽署第一個減稅法案前的2001年，自那之後，再也沒有總統大幅調高中低收入 者聯邦稅率，但民主黨總統歐巴馬及拜登都調升高收入者稅率。

中低收入者，尤其共和黨支持者，可能誤以為拜登任內所得稅率比以前高，也可能因2021年起薪資比2000年起更快速提高導致稅基升級、納稅負擔加重，再加上高通膨下無法忍受納稅。

從川普2020年總統任期最後一年起至今，低收入者稱所得稅太高的比率增加9%、中收入者增加8%、年家庭收入至少10萬美元的高收入者更大增18%。

依黨派分，共和黨支持者批評聲浪最激烈，目前民主黨總統領導下認為所得稅太高的比重達71%，2020年共和黨領導下認為所得稅太高的比率僅46%，民主黨支持者差別不大，2020年與目前各40%、41%。

第二重點是課稅不公平，51%受訪者認為不公平，是蓋洛普調查以來第三次逾半受訪者如此批評。46％認為公平，與1999年低點45%相近。

共和黨支持者批判聲浪高，35%認為課稅公平，遠低於2020年共和黨執政時的63％。

第三重點是，34%受訪者認為聯邦稅是五大政府稅最糟糕的一項，遠高於2005年上次詢問此問題時的20%。聯邦稅取代地方地產稅成為最不公平的政府稅。

共和黨支持者認為聯邦稅最糟糕的比率遠高於2005年，各占41%、 16%；民主黨支持者對聯邦所得稅的看法沒有改變。