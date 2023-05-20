美國人憂倒債 民調：6成民眾盼「增債限+降赤字」並行

聯邦政府若違約倒債，靠稅收將不足以支付很大部分的開支。(美聯社)

美聯社最新民調顯示，近三分之二美國人很擔心，假若債務違約，美國經濟將受重創，六成受調民眾希望增債限與降赤字並行，至於國會與白宮 協商詳情，確實掌握的民眾不多。

根據美聯社19日發布的民調，27%民眾贊同拜登處理債限的立場，26%贊同國會民主黨 、22%贊同國會共和黨 的立場，近半民眾三者的立場都不贊同。

德拉瓦州共和黨黨員哈欽斯(Robert Hutchins，66歲)說，眾院議長麥卡錫「至少想做些事情。民主黨只想多花錢，對最高舉債額，一點都不想設限。」他說，想把債限拿掉的人，就是以為信用卡債可以無限堆積，想怎麼花錢就怎麼花的人。

路易斯安納州民主黨人艾利斯(Ron Ellis, 61歲)雖然相信國會與白宮最後會設法讓美國度過債務違約危機，就像過去一樣，但他說國債已達「天文數字」(31.4兆元)，還彷如脫韁野馬無法駕馭，國家財政前景實在堪憂。

僅兩成美國人極度或緊密關注債限協商的詳細情況，四成「相當緊密」地關注；也因此，對實況十分了解的人只有兩成。

不管了解幾分，63%美國人認為避免倒債的協議，應該有降低預算赤字的配套。19%認為債限應毫無條件地提高；16%說，根本就不該提高。認為該無條件提高的人，有37%說非常清楚正反兩造辯論的內容。

民主黨和共和黨選民大多都關注債限問題，因此也了解債限問題的比率相當，對倒債衝擊經濟的擔心也是跨黨派的共識。但認為該無條件提高債限的民主黨人佔全黨三分之一，這麼想的共和黨人僅6%。認為不論如何都不應提高上限的共和黨員，占全黨23%，同樣想法的民主黨人僅7%。

加州民主黨員羅斯伯格-札爾(Aaron Loessberg-Zahl，33歲)認為，立法設限根本就是「任意」之舉，「國會通過政府預算前，就已看緊荷包了」。