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通膨仍居高 鮑爾暗示6月暫停升息

記者顏伶如、張大仁／綜合報導
聯準會主席鮑爾(左)19日在與前主席柏南基(右)對談時稱，目前通膨仍太高，但他也暗示6月可能暫停升息。(歐新社)
聯準會主席鮑爾(左)19日在與前主席柏南基(右)對談時稱，目前通膨仍太高，但他也暗示6月可能暫停升息。(歐新社)

聯邦準備理事會(Federal Reserve)下個月會議是否繼續升息，引發各界關注，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)19日表示，對於維持利率穩定抱持開放態度。他說，銀行界目前面臨壓力，代表著或許不必透過進一步升息來降低通膨。

鮑爾在華府出席一場貨幣座談會上說，直到最近，趨勢一直非常明顯，手段強硬的政策有其必要；隨著政策變得越來越有限制性，過與不及的風險逐漸取得平衡。

過去一年裡，聯準會為了對抗通貨膨脹，迅速調升基準利率(benchmark rate)，這個月的最近一次升息已到5%至5.25%之間，創下16年來新高。

官員指出，6月13日、14日舉行的聯準會決策會議是否繼續升息，決策結果可能頗為驚險。少數決策官員主張，通膨與經濟表現沒有趨緩的情況下，利息不應該維持不變。然而，包括鮑爾在內的另一派決策官員則暗示，可能同意略過一次升息的機會，以便評估過去這段期間以來的升息效果如何，以及銀行產業受到如何衝擊。

鮑爾19日在聯準會舉辦的研討會中，與前任聯準會主席柏南基(Ben Bernanke)一同參加小組討論。鮑爾發表談話時，經常照著預先準備的講稿宣讀。鮑爾說，聯準會對於接下來將採取如何行動尚未做出決定，「但我們已經走了這麼漫長的路，我們可以檢視數據以及進展觀察，以便做出審慎評估。

鮑爾表示，銀行業的壓力可能意味著利率不必太高就能控制通膨；他說，聯準會用於解決中型銀行問題的舉措大多阻止了最壞情況的發生。

鮑爾發表談話時也提及各國央行採行的分離原理(separation principle)，即透過緊急貸款工具處理金融市場與信貸市場崩盤問題，以利率為主的貨幣政策工具則保留用來對抗高通膨。

今年3月10日、12日，美國連續有兩家中型銀行倒閉之後，聯準會立即祭出大手筆貸款，讓銀行界的動盪得以趨於穩定。相隔一周後，聯準會開會時決議升息對抗通膨，第三家中型銀行倒閉之後，聯準會又在5月3日升息。

鮑爾說，貨幣政策與金融市場穩定措施脫鉤處理有其限制，「我們的工具雖然有著不同的目的，可是效果卻常常不是彼此獨立的」。

聯準會 鮑爾 升息

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