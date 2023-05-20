削減聯邦開支談不攏 債限談判喊停又重啟

美國債限逼近臨界點，眾院議長麥卡錫19日一度叫停協商，但晚間又突然恢復對話。（美聯社）

白宮 官員與共和黨 籍眾議員之間的債限協商19日一度破局，但稍後雙方又恢復談判，持續努力希望針對調高國債上限達成協議，否則聯邦政府最快在下個月就將發生債務違約；雙方談判代表是否將於周末期間持續討論，目前狀況不明。

刪減預算 、富人加稅 各有堅持

華爾街日報報導，談判代表透露，導致磋商陷入僵局的主因在於聯邦預算刪減幅度多大；共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)19日對媒體說，削減聯邦開支是雙方僵持不下的關鍵，共和黨要求大砍預算，幅度超過民主黨能夠接受的範圍。某些民主黨參議員主張應該向富人加稅以降低聯邦赤字，但共和黨表示無法接受。

在協商短暫破局後，麥卡錫對媒體說，白宮應該要有進展，但到目前為止卻沒有，「沒錯，我們只能暫停」。他說：「我們不能在明年還花更多錢。我們的支出應該比前一年更少才對，道理相當簡單。」

白宮19日發表聲明說，雙方對於預算議題存有「嚴重歧見」，談判因此變得窒礙難行。聲明寫道，拜登總統指派的談判小組正在努力促進獲得兩黨共識的合理解決之道，而且是能夠在參、眾兩院表決過關的方案。

華爾街日報指出，到了19日晚間，談判已經恢復進行。一名白宮官員說，雙方談判代表19日晚間在國會大廈恢復磋商。

隨著期限逐漸逼近，談判代表可以斡旋的空間也越來越小。財政部先前指出，除非國會有所行動，否則美國最快在6月1日就會發生債務違約。截至目前為止，談判重點大多放在為政府支出設定上限、撤銷並未動用的疫情補助款、簡化能源計畫執照申請、要求領取福利的某些民眾必須工作。

共和黨談判代表之一、北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)形容，19日稍早談判破局是「狀況非常糟糕的時刻」。

兩黨各自盤算 協商且戰且走

拜登指派的談判代表之一、白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)19日離開會談現場時，被媒體問到接下來是否還有更多回合的磋商。芮契提回答表示，雙方目前都抱持「且戰且走」(playing by ear)策略。

某些消息人士認為，雙方談判代表可能在周末期間持續磋商，但談判下一步何去何從，目前仍在評估中。

報導指出，截至目前為止的磋商進展，分別遭到共和黨內保守派黨團、民主黨內進步派黨團反對，談判結果交付表決時，兩黨國會高層都將面臨壓力。