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曾在美墨邊境接受醫療…墨西哥爆真菌性腦膜炎 急追查數百病患

中央社／馬塔摩洛斯18日綜合外電報導
美國當局示警，從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美國的人當中，有人疑似感染真菌性腦膜炎。（美聯社）
美國當局示警，從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美國的人當中，有人疑似感染真菌性腦膜炎。（美聯社）

墨西哥當局今天表示，他們正試著尋找數百人，當中包括一些美國民眾，因為這些人在美、墨邊境地區接受醫療，恐有感染真菌性腦膜炎的風險。

美國當局昨天已經示警，表示從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美國的人當中，有人疑似感染真菌性腦膜炎，導致重症甚至死亡。

墨西哥塔茅利巴斯州（Tamaulipas）衛生部門首長耶南德茲（Vicente Joel Hernandez）表示，他們正在追蹤約400人，其中約80人來自美國。馬塔摩洛斯與美國德州布朗斯維爾（Brownsville）接壤，由塔茅利巴斯州管轄。

耶南德茲告訴法新社說：「他們會被找出來，以便排除感染的可能性。」

他表示，釀成感染的兩家診所已經暫時停業，這起感染事故目前造成1名美國公民喪命，另有7人感染。

據美國政府的說法，受影響患者都是接受包括抽指在內的醫療行為或外科手術，共同點是會在脊柱附近注射麻藥。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議在問題解決前，取消馬塔摩洛斯一切牽涉硬膜外注射的醫療行為，同時敦促曾在馬塔摩洛斯接受注射的民眾，如果出現真菌性腦膜炎症狀，要立即前往醫院急診部門。

美國疾病管制暨預防中心表示，相關的症狀包括發燒、頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐、意識模糊、對光線敏感等，並稱真菌性腦膜炎不會在人與人之間傳染。

墨西哥是全世界醫療觀光最盛行的國家之一，很大程度上是因為美國民眾越過邊境前往看牙、做整型手術，與治療癌症等。

墨西哥 手術 觀光

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