墮胎權開倒車 美國人對最高院信任度 跌至50年新低

一項民調顯示，在墮胎權相關裁定後，國人對最高法院的信任度降至50年來新低。（路透）

根據芝加哥大學調研機構NORC的「總體社會調查」(General Social Survey)數據，去年最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例對墮胎 權的憲法保障後，民眾對最高法院的信任度在2022年跌到至少50年來的最低點，而民主黨 及共和黨 在支持墮胎權方面也達到有史以來的最大分歧。

2022年的NORC調查中，僅18%的國人對最高法院有高度信任，比起2021年的26%下滑許多；另外36%表示對法院幾乎沒有信任，高於前一年的21%；其餘46%表示「只有一點」信任。

調查顯示，這一劇烈變化主要來自女性、民主黨，以及支持所有條件之墮胎權的權益人士。

調查顯示，2022年僅12%的女性對法院有高信任度，遠低於一年前的22%及2018年的32%。

民主黨對法院的信任度從前一年的25%跌至2022年的8%；墮胎權權益人士則從25%下滑為12%。

值得注意的是，即使是共和黨，對於保守派占多數的法院，其信任度也在過去幾年降低；調查中26%表示對法院高度信任，低於2021年的31%及2018年的37%。

2021年至2022年之間，支持可廣泛接受墮胎的占比並無太大的變化，但民調顯示自2016年以來支持度增加；2016年46%支持女性可以基於任何原因接受墮胎，54%持反對意見，然而在最新的調查中，則變化為53%對47%，支持的人略多於反對派。

這一差異主要因民主黨對墮胎權的支持飆升所導致，與此同時共和黨的支持度則達到將近50年來的新低點。

而絕大多數的國人認為，在女性的健康面臨風險、嬰兒有嚴重缺陷、因被強暴而懷孕等情況下，孕婦應該擁有墮胎的權利。目前有幾個州實施墮胎禁令，即使是強暴或亂倫的案例也不例外。