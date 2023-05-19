美聯社：揹中國債務 10多窮國經濟瀕崩潰

截至去年底，斯里蘭卡向中國借錢約74億美元，約占該國外債的五分之一，光是利息就壓的斯里蘭卡喘不過氣。圖為中國國家主席習近平2014年9月訪問斯里蘭卡，達成14億美元的港口建設港口的協議。(美聯社)

美聯社一篇長篇報導指出，中國的貸款 將世界上十多個最貧窮的國家推向崩潰的邊緣，這些國家包括巴基斯坦、肯亞、贊比亞、寮國及蒙古等。儘管這些貧窮國家擔負沉重債務，但中國不願意免除貸款，同時對貸款金額和貸款條件極度保密，使得其他有願意借款者也無法介入提供幫助。

美聯社的分析發現，這些國家本來用於教育、電力、糧食、燃料等民生所需的款項，現在卻用於償還債務，為了支付這些貸款的利息，排擠其他預算，也將外匯儲備消耗淨盡。

這些國家的外國貸款裡，有部分超過50%是來自中國，大多數國家將超過三分之一的政府收入用於償還外債。 其中贊比亞及斯里蘭卡 已經債務違約，沒法支付貸款的利息，更不要說還款。這些國家之所以貸款，主要是用於建設港口、礦山和發電廠所需。

非洲國家肯亞得到中國33億美元優惠貸款後，築成由東部靠印度洋的蒙巴撒港啟點的鐵路 在2017年5月通車，這是該國最大基礎建設，(美聯社)

巴基斯坦數百萬紡織工人被解僱，因為外債過多，已無力維持電力供應和機器運轉；肯亞政府已扣發數千名公務員的薪水，以節省現金支付外國貸款；斯里蘭卡一年前還款違約以來，已失去50萬個工業工作崗位，通膨率高達 50%，一半人口陷入貧困。

專家預測，除非中國軟化貸款立場，否則可能會出現更多違約及政治動盪浪潮。

中方駁斥報導 稱已給援助

對於美聯社這篇分析，中國外交部在給美聯社的聲明中，反駁中國是一個不近人情貸款國家的說法，也強調它透過延長貸款期限及緊急貸款的形式，向這些國家式提供了援助，同時在新冠期間讓它們停止支付利息，也免除了23筆給非洲國家提供的無息貸款。

剛與中國建建的中美洲國家宏都拉斯坦言，外債嚴重，才與北京建交。圖為宏國外長雷依納3月抵北京，與中國外長秦剛進行建交儀式。(美聯社)

許多發展中國家因為急需建設發電廠、道路和港口，並擴大採礦業務，在向中國政府借款幾年後，發現自己負債累累前景堪憂，擔心新債叠舊債叠，未來的借貸成本更高。

因此川普政府時代流行著中國從事「債務陷阱外交」的說法，這就是指中國讓一些國家背負著無力承擔的貸款，以便可以奪取港口、礦山和其他戰略資產。但北京 始終否認。

許多詳細研究過這問題的專家都站在北京一邊，因為貸款是來自中國的銀行而非政府。