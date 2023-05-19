我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

美台貿易倡議達首批協定 8章節、81條文 數周內簽署

記者張文馨／華盛頓報導
美國貿易代表戴琪。(路透)
美國貿易代表戴琪。(路透)

美台18日同步宣布，台美21世紀貿易倡議達成首批協定(first agreement)，數周內就會簽署；美國貿易代表戴琪表示，期待繼續談判最終達成實在且高標準的貿易協定；台北行政院經貿談判辦公室設下年底完成所有議題談判的目標。

台北行政院經貿談判辦公室透過新聞稿表示，首批協定將包含前言及8個章節，共81條條文，涵括關務管理與貿易便捷化、良善法制作業、服務業國內規章、反貪腐和中小企業共5項領域；美台的新聞稿分別陳述這5項共識領域的具體內容。

貿易便捷化指的是雙方簡化通關與邊境查驗作業，通關文件和繳交稅款等都能以電子化方式加速。

良善法制作業指強化法制透明度，台行政院表示，代表行政機關在制定法規時，應採用完善透明的原則，且將對中小企業的影響納入考量；USTR表示，美台將建立一個委員會來監督實際執行情形，強化訊息共享與促進合作。

服務業國內規章目標在確保服務業業者申請證照程序的公正性。

反貪腐條文要求美台制定全面的反貪腐措施，來打擊賄賂等行為。

針對中小企業方面，協定載明將鼓勵美台中小企業貿易與投資，透過貿易培訓、融資和訪問等方式，為中小企業推薦可用的資源，讓企業了解如何在美台兩地市場投資。

台行政院表示，首批協定還會提到要設置聯絡點，溝通協定事項；設立諮商機制，處理雙邊對執行協定的爭議，規範修正、生效、檢討和終止等程序。

USTR表示，美國企業可以將更多美國商品銷往台灣；創造更加透明且更高效率的規章制度，勢必為美台市場創造更多的投資和商業機會，中小企業獲益尤甚。

首批協定的中英文版本將在未來數周內由美國在台協會(AIT)和台北駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)，代表美國貿易代表署和行政院經貿談判辦公室簽署，也會舉行簽署儀式。

針對貿易倡議內容所涵蓋的其他領域，USTR表示，在AIT和駐美代表處主持下，美台會持續談判。

戴琪(Katherine Tai)表示，這是強化美台經濟關係的重要一步，期待繼續談判，最終得到一項實在且高標準的貿易協定，以應對21世紀緊迫的經濟挑戰。

台行政院經貿談判辦公室表示，協定後續還有至少7項議題須完成，將盡速展開下一輪談判，目標設定在年底前談完；談判完成後還會擴充協定內容，為將來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩定的基礎。

美國貿易署18日公布協定的英文版。(USTR)
美國貿易署18日公布協定的英文版。(USTR)

投資 戴琪 AIT

上一則

提高債限協議最快21日達成 麥卡錫：談判以來最樂觀

下一則

西安峰會主場外交 習近平輕鬆與中亞打交道 影響力遠超俄

延伸閱讀

美台貿易倡議達首批協定數周內簽署 戴琪：盼達高標準

美台貿易倡議達首批協定數周內簽署 戴琪：盼達高標準
美台貿易倡議達首批協議 未來數周內簽署

美台貿易倡議達首批協議 未來數周內簽署
討回中廣所占國有地 交通部索不當得利二審逆轉敗

討回中廣所占國有地 交通部索不當得利二審逆轉敗
台閣揆陳建仁確診 緊急取消行程 行政院：在家休養

台閣揆陳建仁確診 緊急取消行程 行政院：在家休養

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢