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白宮債限協商 1張照片透露4心情

編譯徐薏茹／綜合18日電
拜登總統16日邀國會兩黨領袖到白宮，再次協商提高債限，與會六人，各有心事。包括麥康諾(未在圖內)、麥卡錫(左起)、賀錦麗、拜登總統、舒默及傑弗瑞斯。(Getty Images)
拜登總統16日邀國會兩黨領袖到白宮，再次協商提高債限，與會六人，各有心事。包括麥康諾(未在圖內)、麥卡錫(左起)、賀錦麗、拜登總統、舒默及傑弗瑞斯。(Getty Images)

國債最快恐將在6月1日違約，拜登總統16日在白宮再邀兩黨國會領袖會面，再度就債限問題進行協商，與會者包括副總統賀錦麗、共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)、眾院民主黨領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)；據Insider報導，在白宮橢圓形辦公室現場拍攝的一張照片顯示，會議中拜登、賀錦麗、麥卡錫、舒默各自顯露不同神情，似乎暗示了本次協商過程的困難程度。

1.麥卡錫神情冷漠

照片中麥卡錫一臉冷漠，會後他向記者表示，短時間內有很多工作要做，但仍在困境中，不過他認為可能在本周結束前達成協商。

2.舒默面露微笑

對比麥卡錫冷漠的神情，舒默則帶著微笑，而他也提供稍微積極的說法，會後他向記者表示，這是一次「良好且有成效的會議」，大家都同意違約是最糟糕的結果，他說：「我們也同意，必須通過一項獲得參眾兩院兩黨支持的兩黨法案。」

3.拜登表情困惑

照片中的拜登似乎一臉疑惑，白宮聲明表示：「拜登總統強調，儘管在一系列困難的議題上仍有更多工作要做，但總統樂觀地認為，若雙方帶著良好的信念協商，並認可兩邊都無法獲得想要的一切，那麼便有辦法達成負責任的兩黨預算協議。」

4.賀錦麗似乎只想離開現場

照片中賀錦麗的表情耐人玩味，看起來她似乎根本不想待在現場。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)向新聞網站Axios透露其看法，表示白宮心中有數，幾乎任何重大讓步都會遭遇黨內反彈，「這不是一個適當的方法，我不認為我們應該對如此有害的操作，看成為新常態。」

媒體分析稱，參加債限協商的副總統賀錦麗似乎極不情願在場。(Getty Image...
媒體分析稱，參加債限協商的副總統賀錦麗似乎極不情願在場。(Getty Images)

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