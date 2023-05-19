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提高債限協議最快21日達成 麥卡錫：談判以來最樂觀

編譯陳韻涵／綜合18日電
拜登總統16日邀國會兩黨領袖到白宮，再次協商提高債限。左一起麥康諾、麥卡錫、賀錦麗、拜登總統、舒默及傑弗瑞斯。(Getty Images)
拜登總統16日邀國會兩黨領袖到白宮，再次協商提高債限。左一起麥康諾、麥卡錫、賀錦麗、拜登總統、舒默及傑弗瑞斯。(Getty Images)

國會與白宮的提高債限協議最快可能21日達成，面對共和黨強硬派堅持領糧食券要工作，民主黨進步派對拜登總統不願積極介入磋商表示沮喪；眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)18日則表示，目前是數月談判以來最樂觀的情況，希望下周能表決相關問題。

聯邦政府31兆4000億元的提高借貸上限談判，已變成拜登的白宮助理與麥卡錫及其幕僚間的雙邊談判形式；若雙方最快在21日達成協議，國會可能很難在6月前取得通過法案所需的票數；財政部警告，屆時政府可能無法償付所有債務。

糧券工時要求 民主黨不滿

部分強硬派共和黨人可能反對提高債限，而部分進步派民主黨人則反對俗稱「糧食券」的「聯邦營養補充援助計畫」(SNAP)受惠者必須提高工作時數與年齡條件，喬治亞州民主黨參議員沃諾克(Raphael Warnock)和加州眾議員卡納(Ro Khanna)等自由派議員也表態反對。 

共和黨呼籲擴大糧食券的工時與年齡要求，藉此節省1200億元的濟貧福利開支；拜登17日則重申反對限制保障低收入國民健保的「醫療補助計畫」(Medicaid)。 

拜登表示，現行法律可能會有「極少」變動，但「不會造成任何後果」。

不過，拜登的說法並未安撫民主黨人。參院農業委員會成員沃諾克曾參與起草糧食券法規，他譴責共和黨「拿窮人當談判籌碼」，指共和黨的提案「假設窮人在某種程度上缺乏道德，人們其實想工作，而有些人無法工作」。

農業部發言人表示，擴大糧食券的工時要求，將會對無家可歸或受到經濟重創的人造成極大傷害；農業部估計，若實施工時規定，約100萬名低收入長者將喪失領券資格。

眾院議長麥卡錫18日對於提高債限談判表示樂觀，稱白宮與國會磋商員可能在未來幾天達成協議，並於下周交付眾院投票。

麥卡錫表示，「我們還沒談妥，還沒達成共識，但我看到達成共識的道路，再努力個兩、三天，我們會談妥預期數字。」

麥卡錫並非唯一樂觀的人，白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)、白宮預算管理局(OMB)局長楊格(Shalanda Young)，以及立法事務主任泰瑞爾(Louisa Terrell)都已代表拜登加入磋商行列。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)18日表示，相關磋商「有進展」，通知參議員準備在眾院通過法案後24小時內回到議場。

舒默說：「議長麥卡錫已說明，若達成協議，預期眾院下周投票，而參院將在那之後開始討論，參議員要注意並在24小時內回到議會，履行義務，避免違約。」

拜登 麥卡錫 眾院

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