黛妃事件重演？哈利夫婦遭狗仔飛車追逐 踏板車也跟來

英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)16日晚在紐約市參加慈善活動後，乘車時因被追逐，險些釀成致命車禍；這一事件喚起世人對黛安娜王妃在1997年死於車禍的回憶。圖為兩人去年7月出席活動。(美聯社)

英國哈利 王子和妻子梅根 16日在紐約參加頒獎典禮後的深夜，驚傳遭狗仔隊飛車追逐；在人們聯想到26年前哈利的母親黛妃死亡事件之際，更多細節浮出檯面。紐約市長亞當斯(Eric Adams)17日譴責發生此事「魯莽和不負責任」，紐約市警局則不願用「追逐」形容此事件，稱警方曾協助護送這對夫婦安全抵達目的地，沒有發生碰撞、傳喚、受傷或被捕。

紐約時報和有線電視新聞網(CNN)各自訪問到關鍵人士，指16日當晚哈利和梅根曾數度「換車」試圖躲開狗仔隊。保護哈利和梅根的安全團隊成員桑切斯(Chris Sanchez)向CNN表示，當晚狗仔隊的「混亂追逐」場面是他前所未見，約有十幾輛車，汽車、踏板車、自行車都有，狀況非常混亂，狗仔隊不顧公眾安全闖紅燈，行徑危險，有可能「鬧出人命」。

紐時報導，了解此事的執法官員稱，16日晚上9時50分左右，哈利、梅根與梅根母親拉格蘭(Doria Ragland)參加完梅根獲頒的女性遠見獎(Women of Vision awards)頒獎典禮後，準備離開劇院返回下榻的曼哈頓上東城；因擔心聚集在劇院外的狗仔隊跟蹤，他們在警察 護送下，乘坐私人保安車離開。在驅車繞了約一小時後，因無法擺脫狗仔隊，警察護送他們到上東城第19警察分局，然後由保安人員招來計程車，換車試圖躲開狗仔隊。

晚上11時左右，計程車司機辛格(Sukhcharn Singh)載了這對夫婦一程。辛格說，他不會將在他開車半小時期間發生的事描述為「追逐」，但坐在他車上的人顯然很害怕。他說：「我不害怕，他們不是在紐約長大的。」

辛格說，他開了約一個街區後，車子被擋在一輛垃圾卡車後面，「突然間，狗仔隊不知從哪裡冒出來，開始拍照」，「他們很緊張，」辛格說，「哈利的妻子看來很害怕，哈利很緊張。另一位女士非常安靜」。

不到五分鐘後，卡車讓開了路，至少兩輛狗仔隊的車跟在他們後面。保安人員發現他們被跟蹤，就指示辛格開車重返警局。11時30分左右，辛格將他們送回警局，他們又上了之前搭過的同一輛黑色多功能車(SUV)。在警察阻止其他車輛通行下，警察護送他們離開，沒有狗仔隊跟隨。

這對夫婦的未具名發言人事後發出聲明表示，哈利和梅根「因一群極具攻擊性的狗仔隊，捲入了一場近乎災難性的追車事件」。

紐約市長亞當斯17日譴責當晚的事「魯莽和不負責任」，但他也說他並未充分了解狀況，「很明顯，媒體、狗仔隊想拍得鏡頭，但公共安全始終必須放在首位。」對於哈利的發言人聲稱「高速追車長達兩小時」，亞當斯有所質疑，但他也說：「即使只是10分鐘的追逐，在紐約市也極其危險。」