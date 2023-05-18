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肯州、賓州初選看2024大選趨勢 川普諷德桑提斯：魔力消失

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
民主黨籍的肯州現任州長貝希爾（圖）11日將迎戰共和黨的挑戰者卡麥隆。（美聯社）
民主黨籍的肯州現任州長貝希爾（圖）11日將迎戰共和黨的挑戰者卡麥隆。（美聯社）

肯塔基州、賓州等地16日初選及特別選舉結果，反映2024年大選趨勢，包括共和黨肯塔基州州長初選當中，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)背書的候選人敗給前總統川普支持的候選人；德桑提斯支持的兩名候選人都失利後，川普在社群媒體譏諷德桑提斯的「魔力消失」。

肯州州長選舉 川普背書保守派

卡麥隆(Daniel Cameron)是肯州首位非裔檢察長，普遍獲得共和黨各派支持。川普為卡麥隆背書，參院共和黨領袖麥康諾也與卡麥隆關係密切。

卡麥隆16日在初選擊敗十多位對手而勝出，成為肯州史上首位獲得主要政黨提名角逐州長選舉的非裔候選人。前美駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)雖獲德桑提斯背書，但仍落敗。

獲川普背書的肯州州長參選人卡麥隆（圖），16日擊敗德桑提斯支持的參選人克拉夫特，...
獲川普背書的肯州州長參選人卡麥隆（圖），16日擊敗德桑提斯支持的參選人克拉夫特，贏得共和黨初選，11月再與民主黨競選。（美聯社）

選舉陰謀論陣營 表現不佳

肯州共和黨初選中，現任州務卿亞當斯(Michael Adams)面臨兩名選舉陰謀論支持者挑戰卻挺過考驗。

賓州初選當中，一位曾在川普質疑選舉結果訴訟中裁定川普勝訴的法官，16日在賓州高等法院法官選舉初選遭淘汰。

佛州市長選舉 共和黨掙扎

佛州傑克遜維爾(Jacksonville)市長選舉結果由民主黨候選人當選，科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)市長選舉當中，無黨籍候選人擠下共和黨候選人取得勝利。

德桑提斯背書的候選人敗北後，川普17日在「真實社群」(Truth Social)推文寫道：「卡麥隆獲得我完全且全面的背書。『德假正經』(Ron DeSanctimonious)支持的候選人排第三。羅恩(德桑提斯的名字)的魔法消失了！令人震驚的是，他昨晚在傑克遜維爾也輸了(市長選舉)。」

卡麥隆勝選後表示，「川普的勝選文化在肯塔基州活靈活現。」

川普另寫道，「哇！超級失望，德假正經支持的共和黨傑克遜維爾市長候選人也一敗塗地，真驚悚。他們如果爭取我的支持，早就輕鬆贏了，太驕傲而不願這麼做，一群傻瓜！這真是共和黨的一大損失，記住，Rob全都是因為我才會贏(得佛州州長選舉)！」

民主黨奪賓州州眾議會多數席

賓州州眾議會席次特別選舉結果，不但關係多數席次由哪一黨掌握，更牽動賓州墮胎權命運。

獲得拜登總統背書的民主黨候選人波伊德(Heather Boyd)在特別選舉擊敗共和黨對手勝出，讓民主黨闊別12年來首度拿回州眾議會多數席次。

獲川普背書的肯州州長參選人卡麥隆（圖），16日擊敗德桑提斯支持的參選人克拉夫特，...
獲川普背書的肯州州長參選人卡麥隆（圖），16日擊敗德桑提斯支持的參選人克拉夫特，贏得共和黨初選，11月再與民主黨競選。（美聯社）

共和黨 川普 賓州

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