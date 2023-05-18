非裔雪瑞兒帕克 有機會當選費城首位女市長

非裔候選人雪瑞兒‧帕克16日在費城民主黨市長初選中勝出，很可能成為當選市長的首位女性，恰好也是費城第100位市長。（美聯社）

在賓州從政多年的非裔候選人雪瑞兒‧帕克(Cherelle Parker)16日在費城民主黨 市長初選中勝出，很可能成為當選市長的首位女性，恰好也是費城第100位市長。

美聯社17日報導，帕克勝選倒是叫進步派很失望；包括聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)及聯邦眾議員 歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等進步派均支持亞裔候選人金海倫(Helen Gym)。

帕克現年50歲，曾在費城西北選區當選州眾議員並連任達10年，接下來2015年改選市議員；她主張自己的從政經驗足以肆應愈來愈大的問題，如公共安全及生活品質，擔任費城這個全國第六大城市的市長。她將在11月7日的普選上對陣共和黨籍亞裔候選人歐大衛(David Oh)。

民主黨初選參選人很多，帕克最後勝出；現任市長肯尼(Jim Kenney)受任期限制不能再選。其他參選市長初選的人也都辭去市議員職位，專心角逐這次選舉，此外還有州眾議員、費城監察長及一位政治素人。

費城市長選舉適足以充當風向標，看看某些全國最大城市的居民想如何由新冠疫情後再度站起，疫情讓市民更憂心犯罪、貧窮及貧富不均。選舉結果在全國各地很混亂，例如2月在芝加哥市，現任市長敗選，舊金山市的地區檢察官也落敗。

帕克矢言增聘數百位警察上街，到各社區值勤警戒，而終結荼毒費城的「無法無天感受」；另推動員警得動用種種合法方式，只要有「正當原因、合理懷疑」，就攔檢嫌疑人。

帕克取得費城市議會不少議員、乃至國會議員的支持，另外工會、不少行政區也都挺她，現任市長肯尼也一樣。

在16日的另場選舉，阿雷根尼郡(Allegheny County)民主黨選民選出現任州議員莎拉‧英那摩拉托(Sara Innamorato)當他們的候選人，11月普選時迎戰共和黨候選人洛基(Joseph Rockey)。

英那摩拉托在16日的勝選場子上矢言將邀請各界首長組成團隊，帶領該區打造貧富更公平、更講正義的郡區。