我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

非裔雪瑞兒帕克 有機會當選費城首位女市長

編譯潘勛／綜合17日電
非裔候選人雪瑞兒‧帕克16日在費城民主黨市長初選中勝出，很可能成為當選市長的首位女性，恰好也是費城第100位市長。（美聯社）
非裔候選人雪瑞兒‧帕克16日在費城民主黨市長初選中勝出，很可能成為當選市長的首位女性，恰好也是費城第100位市長。（美聯社）

在賓州從政多年的非裔候選人雪瑞兒‧帕克(Cherelle Parker)16日在費城民主黨市長初選中勝出，很可能成為當選市長的首位女性，恰好也是費城第100位市長。

美聯社17日報導，帕克勝選倒是叫進步派很失望；包括聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)及聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等進步派均支持亞裔候選人金海倫(Helen Gym)。

帕克現年50歲，曾在費城西北選區當選州眾議員並連任達10年，接下來2015年改選市議員；她主張自己的從政經驗足以肆應愈來愈大的問題，如公共安全及生活品質，擔任費城這個全國第六大城市的市長。她將在11月7日的普選上對陣共和黨籍亞裔候選人歐大衛(David Oh)。

民主黨初選參選人很多，帕克最後勝出；現任市長肯尼(Jim Kenney)受任期限制不能再選。其他參選市長初選的人也都辭去市議員職位，專心角逐這次選舉，此外還有州眾議員、費城監察長及一位政治素人。

費城市長選舉適足以充當風向標，看看某些全國最大城市的居民想如何由新冠疫情後再度站起，疫情讓市民更憂心犯罪、貧窮及貧富不均。選舉結果在全國各地很混亂，例如2月在芝加哥市，現任市長敗選，舊金山市的地區檢察官也落敗。

帕克矢言增聘數百位警察上街，到各社區值勤警戒，而終結荼毒費城的「無法無天感受」；另推動員警得動用種種合法方式，只要有「正當原因、合理懷疑」，就攔檢嫌疑人。

帕克取得費城市議會不少議員、乃至國會議員的支持，另外工會、不少行政區也都挺她，現任市長肯尼也一樣。

在16日的另場選舉，阿雷根尼郡(Allegheny County)民主黨選民選出現任州議員莎拉‧英那摩拉托(Sara Innamorato)當他們的候選人，11月普選時迎戰共和黨候選人洛基(Joseph Rockey)。

英那摩拉托在16日的勝選場子上矢言將邀請各界首長組成團隊，帶領該區打造貧富更公平、更講正義的郡區。

費城 眾議員 民主黨

上一則

佛州傑克遜維爾首位女市長 民主黨唐娜迪根創歷史

下一則

川普改變戰術「少人身攻擊」這回猛攻德桑提斯施政

延伸閱讀

2囚犯脫逃 費城監獄19小時才發現

2囚犯脫逃 費城監獄19小時才發現
低收入現金援助申請暴增 紐約市府處理大延宕

低收入現金援助申請暴增 紐約市府處理大延宕
擔憂衰退通膨 轉進價值防禦

擔憂衰退通膨 轉進價值防禦
費城華埠強烈反對76人隊建球館 市長肯尼：將進行全面評估

費城華埠強烈反對76人隊建球館 市長肯尼：將進行全面評估

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？