行程告吹 拜登G7峰會後立刻回國處理債限 亞太國家：又來了？

總統拜登。(路透)

第一次有美國現任總統訪問太平洋島國本該值得載入史書，作為東道主的巴布亞紐幾內亞忙著動員1千名維安人員，其他17國的領導人只為了跟拜登 會面3小時都同意出國。現在，連同後續到澳洲 參加四方安全對話在內，拜登G7峰會後的亞太行程全部告吹。

紐約時報分析，拜登取消後續行程就是美國國內政治破壞美國的外交政策，還是在關鍵時刻與關鍵地區。分析家與外交官警告，華府最近才在亞太地區展開對抗中國影響力的布局，對美方不可靠跟失能的擔憂將死灰復燃。

約翰霍普金斯大學全球事務教授布蘭茲指出，就美國的持續力而言，拜登為債限談判縮短出訪的舉動會增強揮之不去的疑慮，「中國會拿這件事大做文章，該區域國家接收到的訊息會是，『你不能指望1個連基本治理都有障礙的國家』。」

美方官員將拜登取消行程說成延後，但總統大選即將起跑，拜登要重新安排行程特別跑1趟南太，幾乎是不可能。白宮強調最後1刻的變卦不會反映承諾轉弱。但是，對於許多人來說，這種美式保證帶著1股似曾相識的既視感。

2013年時任美國總統的歐巴馬缺席APEC峰會，以處理共和黨挑起的聯邦政府停擺。中國國家主席習近平主導議程，宣稱「亞太的繁榮不能沒有中國」。

從那時起，對於美國矢言重返亞洲的疑慮一直沒有平息，特別是南太平洋島國，美國尚未證明自己跟中國一樣的穩定存在與建設性。

紐西蘭梅西 大學安全研究高級講師波爾斯指出，現在有種才剛開始的感覺：「信任是太平洋地區的圭臬，建立信任需要持之以恆，靠得住、不缺席」。