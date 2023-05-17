我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

醉漢闖蘇利文華府家中 特勤局都未察覺 維安再現漏洞

編譯俞仲慈／綜合16日電
特勤局維安再出現漏洞，一名身分不明男子上個月闖入國家安全顧問蘇利文華府家中，特勤人員卻未察覺。(路透)
特勤局維安再出現漏洞，一名身分不明男子上個月闖入國家安全顧問蘇利文華府家中，特勤人員卻未察覺。(路透)

根據報導，上個月下旬某天凌晨，一名身分不明男子闖入國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)華府西區住處，而且負責維安的特勤人員居然毫未察覺，所幸蘇利文與其同住的妻子瑪格麗特·古蘭德(Margaret Goodlander)安然無恙，但聯邦特勤局(U.S. Secret Service)已針對維安疏失展開調查，並追究失職人員責任。

特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)公布一份聲明回覆「華盛頓郵報」(Washington Post)詢問，表示：「雖然維安對象並未受到傷害，但我們嚴肅看待此事，針對維安任務進行全面調查，檢討事件方方面面。」

「任何違反維安任務的行為皆不可接受，一旦被發現，將追究相關人員的責任。」古利耶米還表示，在調查完成前，將進一步提升對蘇利文和其住家的維安層級。

根據知情人士表示，4月下旬某天凌晨3時左右，一名身身不明的男子進入蘇利文住處，被蘇利文發現後，立即要求對方離開，而且男子離開後，蘇利文才趕緊通知駐守戶外的特勤人員。

知情人士還透露，闖入者可能酒醉，不知道自己所在位置，而且沒有證據顯示他認識蘇利文或有傷害企圖，不過此事暴露出特勤局存在嚴重的維安漏洞。

據了解，一般情況下，任何進入特勤局保護對象所在地的闖入者，可能會遭到逮捕並以非法入侵罪名起訴，但此次，誤闖蘇利文住處的男子在特勤人員獲悉消息後，已經離開現場。

根據資深國安官員表示，原本國家安全顧問去外地出差，才會成為維安對象，直到2021年，因聯邦調查局(FBI)破獲伊朗政府企圖暗殺白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)的陰謀後，維安層級提高，改以全天候保護，亦即蘇利文人在華府，就有特勤人員派駐住所周圍。

據了解，2001年九一一恐怖攻擊事件發生前，負責總統和副總統維安任務的特勤人員編列18人，但如今增至27人，維安對象包括拜登總統的孫子輩，不過因為長年預算編列不足，特勤人員缺額問題相當嚴重。

特勤局維安再出現漏洞，一名身分不明男子上個月闖入國家安全顧問蘇利文華府家中，特勤...
特勤局維安再出現漏洞，一名身分不明男子上個月闖入國家安全顧問蘇利文華府家中，特勤人員卻未察覺。(美聯社)

蘇利文 華府 拜登

上一則

國民黨確定徵召侯友宜選總統 郭台銘造勢活動臨時喊卡

下一則

研發出ChatGPT受關注 OpenAI執行長承認AI會脫序、須監管

延伸閱讀

維安再現漏洞 醉漢凌晨闖國安顧問蘇利文家

維安再現漏洞 醉漢凌晨闖國安顧問蘇利文家
美媒：11月舊金山APEC峰會 拜習有望單獨會面

美媒：11月舊金山APEC峰會 拜習有望單獨會面
美中高層恢復對話 可望為11月APEC拜習會鋪路

美中高層恢復對話 可望為11月APEC拜習會鋪路
美中恢復對話 北京鋪路舊金山APEC峰會拜習會

美中恢復對話 北京鋪路舊金山APEC峰會拜習會

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命