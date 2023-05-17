前助理控朱利安尼強迫發生性關係 爆200萬出售總統豁免

前紐約市長及川普私人律師朱利安尼被指欠薪、強制性侵，還兜售總統豁免。(美聯社)

現年78歲的前川普 私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)被昔日助理鄧菲(Noelle Dunphy)告上法庭；自稱2019年至2021年擔任朱利安尼業務發展總監和公關顧問的鄧菲15日在紐約曼哈頓高等法院控告朱利安尼強迫與他發生性關係、積欠近200萬元薪資，索賠至少1000萬元。

鄧菲在訴狀中指出，朱利安尼也以200萬元代價出售總統豁免，聲稱收入與川普對分。國家廣播公司(NBC)報導，訴狀中並未說明朱利安尼的豁免兜售是否有成交案例。

美聯社報導，鄧菲1月即公開指控朱利安尼，15日她遞出長達70頁法庭文件，將朱利安尼描述成靠壯陽藥「偉哥」振雄風的酗酒好色之徒，指他將滿足自己性需求「作為她工作的絕對要求」。

前約紐市長朱利安尼透過發言人否認指控；他的律師此前另曾否認鄧菲曾為朱利安尼工作。朱利安尼的公關顧問古德曼(Ted Goodman)表示，「朱利安尼畢生為公共服務奉獻已說明一切，他將提出反訴。」

鄧菲訴狀指稱，她錄下朱利安尼大量錄音，有些錄音可聽到朱利安尼發表性評論、性要求及性別歧視、種族主義 和反猶太主義言論。她還聲稱持有朱利安尼發出的性暗示簡訊截圖。

訴狀稱，朱利安尼2019年1月聘請鄧菲，承諾每年付她100萬元用於諮詢工作；但他也告訴她，要等他與第三任妻子茱迪絲(Judith)離婚，才能付這筆錢。根據訴狀，朱利安尼幾乎立即開始性挑逗鄧菲，上班第一天即在多功能車後座親吻她，要求她照顧他的性需求，有時還是在他與名人朋友和客戶通電話時。

鄧菲指稱，朱利安尼常要她穿比基尼或他為她買的美國國旗主題短褲工作，還催她在和他視訊會議時脫光衣服。

朱利安尼2019年12月達成離婚協議，但鄧菲表示，朱利安尼只給了她幾筆總計1萬2000元現金用於支付生活費；他還欠她198萬8000元。

鄧菲律師凱爾登(Justin Kelton)對MSNBC新聞頻道說，對於朱利安尼討論出售總統豁免，鄧菲並沒有錄音檔足以佐證，「但我們有其他辦法可以證實」。凱爾登說，朱利安尼談話時，他的生意夥伴帕爾納斯(Lev Parnas)也在場。

鄧菲另稱，朱利安尼曾答應免費替她打一場家暴 官司，最後違背承諾。鄧菲在那場官司中控告一名伴侶強暴，將她扔下樓梯；對方提出反訴，稱他才是受人身攻擊和騷擾的人。2016年鄧菲同意以1萬元和解，但去年雙方仍在為和解案爭執不休。