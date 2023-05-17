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研發出ChatGPT受關注 OpenAI執行長承認AI會脫序、須監管

記者胡玉立／綜合報導
AI人工智慧科技的發展與運用，一日千里，法律趕不上，衍生許多問題。參院司法委員會隱私科技法律小組16日就如何立法規範迅速發展的人工智慧的運用，舉行聽證，邀請OpenAI執行長奧特曼等專家出席作證。(美聯社)
AI人工智慧科技的發展與運用，一日千里，法律趕不上，衍生許多問題。參院司法委員會隱私科技法律小組16日就如何立法規範迅速發展的人工智慧的運用，舉行聽證，邀請OpenAI執行長奧特曼等專家出席作證。(美聯社)

研發製造ChatGPT的OpenAI公司執行長奧特曼(Sam Altman)16日在參院聽證會表示，政府干預，對減輕日益強大的人工智慧(AI，或人工智能)系統風險來說至關重要；他提議成立一個美國或全球監管機構，為強大的AI系統頒發許可證，並有權「取消許可及確保符合安全標準」。

奧特曼坦承，「隨著AI科技的進步，我們明白世人對AI將如何改變我們的生活方式感到焦慮。我們也有同感。」在被問及他最擔心AI什麼事時，奧特曼迴避談論細節，只說它可能會「對世界造成重大傷害」，「如果這項科技出了問題，可能會大錯特錯」。

參院司法委員會隱私科技法律小組16日就如何立法規範迅速發展的人工智慧的運用，舉行...
參院司法委員會隱私科技法律小組16日就如何立法規範迅速發展的人工智慧的運用，舉行聽證，邀請OpenAI執行長奧特曼等專家出席作證。(美聯社)

他提議以全新監管機構實施保障措施，阻止AI模型「狂放的自我複製和自我滲透」；此說法暗示了對未來先進人工智能系統的擔憂。

位於舊金山的OpenAI初創公司去年底發布免費聊天機器人ChatGPT後，迅速引起公眾關注。人們從一開始教育界擔心ChatGPT被用來作弊，現已擴大到各界廣泛擔憂生成式AI工具會誤導人類、傳播謊言、侵犯智財權和顛覆某些工作。

歐洲立法者將全面制定新AI規範，美國機關已承諾打擊違反現有公民權利和消費者保護法的有害AI產品；奧特曼及其他科技公司執行長則被請到白宮進行討論。

參院司法委員會隱私、技術和法律小組委員會主席、康乃狄克州民主黨參議員布魯曼索(Richard Blumenthal) 在聽證會中表示，AI公司應被要求在發布產品前測試其系統並披露已知風險，他對未來AI系統如何破壞就業市場的穩定，特別擔憂。奧特曼基本同意此說，但對工作的未來持更樂觀看法。

參院司法委員會隱私科技法律小組16日就如何立法規範迅速發展的人工智慧的運用，舉行...
參院司法委員會隱私科技法律小組16日就如何立法規範迅速發展的人工智慧的運用，舉行聽證，OpenAI執行長艾特曼等專家出席作證。(美聯社)

IBM隱私信任長蒙哥馬利 (Christina Montgomery) 和紐約大學名譽教授馬庫斯 (Gary Marcus) 16日也受邀作證。馬庫斯與一群AI專家共同呼籲OpenAI等科技公司暫停研發更強大AI模型半年，好讓社會有更多時間考慮風險。

密蘇里州共和黨參議員霍利 (Josh Hawley) 表示，AI科技對選舉、就業和國家安全具重大影響，16日的聽證是「了解國會該做什麼的關鍵第一步」。

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