企業裁員、AI威脅…白領工作恐「一去不回」

勞工市場正在轉型，過去為人稱羨的白領工作，如今已經逐漸消失。(Getty Images)

聯準會(Fed)開始升息後，許多公司以裁員 因應，企業高層和經濟學者都在審視白領階層的價值，一些專家預計勞動力需求將出現永久性轉變；人工智慧(AI )蓬勃發展更威脅眾多職位，流失的白領工作可能一去不回。

華爾街日報報導，新冠疫情期間企業大量招聘，而現在公司高層紛紛表示臃腫管理層拖累決策速度。Gap服飾公司4月表示他們變成低效率的官僚企業，因此祭出新一輪裁員。Lyft電召車新任執行瑞雪(David Risher)本月透露管理層的數量已從八層減少到五層，結構扁平化代表創新速度更快。該公司上個月已預告新一輪裁員將去掉1000個白領職位。

但情況並非單純的景氣循環，許多高管表示這次大環境背後推力不同以往：即使目前的低迷時期結束，也未必會重新招人。就業 倡議組織Employ America資深經濟學者普瑞斯頓‧梅(Preston Mui)表示，過去升息導致經濟減速時，通常是對利率變化最敏感的行業先有裁員潮，如製造業、建築業，但目前還未看到，這可能是經濟結構已發生變化。

勞工局近一個月數據顯示，連續14個月升息後，3月就業機會降至近兩年來最低，資通業3月裁員人數年增88%、金融和保險業年增55%；製造業幅度較小，年增25%。勞工局預計到2031年創造最多就業機會的20個職業中，約三分之二是年薪約3萬2000美元的藍領工作。

經濟學者和人資專家表示稱企業目前重點是留住藍領員工，這類職業仍供不應求。招聘網站LinkedIn數據顯示，零售業員工、護士、司機是今年第一季最熱門的職缺。企業削減成本的情況下白領員工便成為目標，也有公司提出像是降職等非裁員手段，或像麥當勞一樣要求員工：若想留在公司，將會減薪。

另個潛在威脅則是人工智慧(AI)發展，現在企業正嘗試以AI取代會計師、軟體工程師、人資、律師等白領職業。如IBM執行長克里希納(Arvind Krishna)本月初表示，目前約2萬6000名員工的後勤部門會暫停或減緩招聘，他認為該部門的工作有30%可能在五年內自動化或被AI取代。