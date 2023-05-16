拜登出發G7前 16日先會麥卡錫談債限

拜登總統(右)在出訪日本前，定16日與眾院議長麥卡錫(左)會面，再談提高債限議題。(路透)

拜登 總統訂17日動身前往日本出席七大工業國(G7)峰會，他15日表示，16日將再與國會領袖會談，討論提高美國舉債上限的議題；財政部長葉倫(Janet Yellen)15日再提警告，美國可能最快在6月1日違約，不過白宮 與國會談判進展有限，眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)稱白宮和民主黨想「違約更甚協議」。

拜登14日在德拉瓦州度周末時告訴記者，他對提高債限抱持樂觀態度，且願意持續與共和黨議員磋商；拜登表示，他曾投票支持「艱難的補助計畫」，「但對醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)而言是另一回事，我還在等著聽其他提案」。

白宮稍晚澄清拜登的說法，重申拜登「已表明他不會接受剝奪人民健康保險的提案，不會接受讓美國人走向貧窮的政策」。

麥卡錫15日稍早悲觀看待周末的工作層級會談，稱白宮「不想達成協議」，「他們只想看似有在開會，但不想談任何嚴肅議題；他們更想違約，不想達成協議」。

共和黨領導的眾院4月底通過一項法案，同意在大幅削減開支的前提下，提高債限。

拜登與民主黨議員已表明，希望不設前提，直接提高債限，指共和黨曾在前總統川普任內三度這麼做。

拜登總統說，國債違約的日子日漸接近，他認為國會提高債限不可再拖。(美聯社)

拜登、麥卡錫、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，以及眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)9日曾在白宮會面，本預定12日再協商，但為了讓幕僚有更多時間準備其他方案，將會面延到本周。

眾院領袖的幕僚表示，主要聚焦四大領域，分別是削減開銷、廢除先前通過的新冠疫情補助、放寬新的油氣探鑽，以及實施新的社會福利新規定，包括糧食券和白卡。

葉倫：最快6‧1國債違約

國會預算處(CBO)5月12日預估，違約恐落在6月15日；但葉倫警告，債務違約最快可能在6月1日發生。

許多分析師認為，財政部可利用「非常舉措」(extraordinary measures)，在今年夏季結束之前避免債務違約，但今年的稅收疲軟可能讓違約日期提前。

葉倫呼籲國會及白宮盡快採取行動，她在給麥卡錫的信中寫道，「我們從過往的債限經驗中學到，最後一刻才提高債限，重創企業及消費者信心，提高短期借貸成本，並對美國信用評級造成負面影響」。