我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

編譯廖振堯／綜合15日電
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

歲月不饒人，7300萬人的嬰兒潮世代中最年輕的已經60歲，正邁入遲暮之年，而他們留給X世代、千禧世代的遺產將是美國有史以來最巨幅的世代財富轉移，未來20年預計超過84兆元。然而結果恐加劇拉大貧富差距，成為未來稅收政策的關注焦點。

紐約時報報導，X世代、千禧世代到2045年為止預計能繼承到84兆元，其中有16兆元在十年內便會轉移。巨額遺產的關鍵原因之一是嬰兒潮世代生對時機，投資金融市場和房地產均能收獲大幅收益。

美國房屋均價自1983年來漲約500%，當時多數嬰兒潮世代都在20至30多歲，是購屋成家的黃金年紀；投入股市的人回報更大，以史坦普500指數衡量，1983年初來股市漲2800%以上，指數基金便是當時企業員工和中產階級的主流標的。經通膨調整，1989年時美國總家庭資產約為38兆元，到2022年已暴增到140兆元。

然而嬰兒潮世代並非人人有獎，獲益最多的人群通常已是富有家族、白人、或兩者兼具，而有色人種因多年的住房歧視、難以獲得金融投資機會而被排除在外。最頂層的1%富人主要是白人，擁有財富與底層90%的人差不多也是歷史性財富轉移的推手；底層50%的家庭僅占財富轉移的8%。

而富人抱持財富的方法更多。貝萊德投信(BlackRock)前董事總經理、60歲的柏爾(Morris Pearl)表示一般不會繳太多稅，資產獲得的資本收益只要不變現就不會被徵稅。柏爾也從岳父繼承目前價值數十萬元股票，而他兩個年幼兒子擁有七位數的信託基金。

相反地，中產階級以下的民眾仍在掙扎。先鋒集團(Vanguard)全球投資研究和政策主管格雷(Fiona Greig)研究發現，除了最富有的人之外，幾乎所有人到退休時某種程度上都不算是經濟無虞。

諮詢公司RSM US首席經濟學者布魯蘇拉斯(Joseph Brusuelas)認為改變貧富不均是可能的，但只有在大量白領階級都沒有可觀遺產可繼承時才會發生，因為他們會希望政府走福利國家路線、提供補貼，「這與社會正義、對錯都無關，最後結果能拿到什麼益處才是重點。」

投資 指數 紐約時報

上一則

企業裁員、AI威脅…白領工作恐「一去不回」

下一則

首季消費者債務17兆元攀新高 信用卡債增加最快

延伸閱讀

知名網媒Vice Media風光不再 聲請破產保護以利出售

知名網媒Vice Media風光不再 聲請破產保護以利出售
嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠
理財百科／Z、千禧世代啃老 毀了爸媽積蓄

理財百科／Z、千禧世代啃老 毀了爸媽積蓄
嬰兒潮父母凋零 千禧世代資產2030年增至5倍

嬰兒潮父母凋零 千禧世代資產2030年增至5倍

熱門新聞

研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30
馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場濫射 槍手疑極端右翼 韓裔4口之家3死

2023-05-09 02:27
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」