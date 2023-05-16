史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

歲月不饒人，7300萬人的嬰兒潮世代中最年輕的已經60歲，正邁入遲暮之年，而他們留給X世代、千禧世代的遺產將是美國有史以來最巨幅的世代財富轉移，未來20年預計超過84兆元。然而結果恐加劇拉大貧富差距，成為未來稅收政策的關注焦點。

紐約時報 報導，X世代、千禧世代到2045年為止預計能繼承到84兆元，其中有16兆元在十年內便會轉移。巨額遺產的關鍵原因之一是嬰兒潮世代生對時機，投資 金融市場和房地產均能收獲大幅收益。

美國房屋均價自1983年來漲約500%，當時多數嬰兒潮世代都在20至30多歲，是購屋成家的黃金年紀；投入股市的人回報更大，以史坦普500指數 衡量，1983年初來股市漲2800%以上，指數基金便是當時企業員工和中產階級的主流標的。經通膨調整，1989年時美國總家庭資產約為38兆元，到2022年已暴增到140兆元。

然而嬰兒潮世代並非人人有獎，獲益最多的人群通常已是富有家族、白人、或兩者兼具，而有色人種因多年的住房歧視、難以獲得金融投資機會而被排除在外。最頂層的1%富人主要是白人，擁有財富與底層90%的人差不多也是歷史性財富轉移的推手；底層50%的家庭僅占財富轉移的8%。

而富人抱持財富的方法更多。貝萊德投信(BlackRock)前董事總經理、60歲的柏爾(Morris Pearl)表示一般不會繳太多稅，資產獲得的資本收益只要不變現就不會被徵稅。柏爾也從岳父繼承目前價值數十萬元股票，而他兩個年幼兒子擁有七位數的信託基金。

相反地，中產階級以下的民眾仍在掙扎。先鋒集團(Vanguard)全球投資研究和政策主管格雷(Fiona Greig)研究發現，除了最富有的人之外，幾乎所有人到退休時某種程度上都不算是經濟無虞。

諮詢公司RSM US首席經濟學者布魯蘇拉斯(Joseph Brusuelas)認為改變貧富不均是可能的，但只有在大量白領階級都沒有可觀遺產可繼承時才會發生，因為他們會希望政府走福利國家路線、提供補貼，「這與社會正義、對錯都無關，最後結果能拿到什麼益處才是重點。」