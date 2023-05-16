索取資料被拒就告聯邦 拜登政府上訴限縮國會議員權力
上訴法院允許眾院民主黨對聯邦政府興訟，索取華府川普酒店(Trump International Hotel)相關資料，而拜登政府上訴最高法院，限制國會議員控告聯邦政府，最高法院15日受理。
美聯社報導，最高法院法官表示，將審查一項聯邦上訴法院的裁決，允許眾院監督委員會的民主黨議員繼續訴訟程序；川普政府當年拒絕交出關於川普集團(Trump Organization)租用白宮與國會山莊之間賓州大道(Pennsylvania Avenue)酒店的租約文件，議員們2017年提告。
川普集團如今已經不再擁有該酒店，而是易手給華爾道夫酒店集團(Waldorf Astoria Resort)，後者提交部分資訊給六位議員，而這六名原告議員如今也已卸下議員職務。
拜登政府的司法部告知法院，讓這項上訴裁決有個結果很重要，否則可能導致國會個別議員提起多件訴訟案件，此案訂秋季辯論。
這間酒店原為聯邦擁有的舊郵政大樓(Old Post Office)，而川普家庭企業與聯邦總務署(General Services Administration)簽約租用；該酒店在川普就任之初就引發風波，被視作川普向共和黨政治人物及外國政府收錢的管道。
酒店租約中，禁止民選官員獲得「可能從租約中產生的」任何利益，但川普擔任總統期間，拒絕出售酒店股份；因此，民主黨指控川普對該酒店的持股涉及利益衝突。
另外，川普還面臨另一起官司，指他擔任總統期間擁有該酒店，違反憲法的薪酬條款；最高法院2021年對此案作出裁決，稱川普已卸任，此案沒有意義。
在議員提告的案件中，唯一仍有爭議的文件屬於法律意見；最高法院目前只是在審查，議員是否具有興訟的合法權利或地位。
國會議員通常不能以個人或小團體的身分，以政府拒絕滿足他們索取資訊的要求為由行使訴訟權。
1928年頒布的一條法律允許眾院監督委員會的任何七名成員，或參院該委員會的五名參議員向聯邦機構請求提供資訊；各方磋商往往能夠解決爭端，但無法妥協後如何執法的問題一直無解。該法實施以來，議員先前只提起兩次訴訟，且相關案件都在沒有重大法律裁決的情況下結案。
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