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索取資料被拒就告聯邦 拜登政府上訴限縮國會議員權力

編譯陳韻涵／綜合15日電
上訴法院曾允許眾院民主黨國會議員要求索取川普在華府的酒店資料；但拜登政府目前正向最高法院上訴，主張應該限制議員這項權利。（路透）
上訴法院曾允許眾院民主黨國會議員要求索取川普在華府的酒店資料；但拜登政府目前正向最高法院上訴，主張應該限制議員這項權利。（路透）

上訴法院允許眾院民主黨對聯邦政府興訟，索取華府川普酒店(Trump International Hotel)相關資料，而拜登政府上訴最高法院，限制國會議員控告聯邦政府，最高法院15日受理。 

美聯社報導，最高法院法官表示，將審查一項聯邦上訴法院的裁決，允許眾院監督委員會的民主黨議員繼續訴訟程序；川普政府當年拒絕交出關於川普集團(Trump Organization)租用白宮與國會山莊之間賓州大道(Pennsylvania Avenue)酒店的租約文件，議員們2017年提告。

川普集團如今已經不再擁有該酒店，而是易手給華爾道夫酒店集團(Waldorf Astoria Resort)，後者提交部分資訊給六位議員，而這六名原告議員如今也已卸下議員職務。

上訴法院曾允許眾院民主黨國會議員要求索取川普在華府的酒店資料；但拜登政府目前正向...
上訴法院曾允許眾院民主黨國會議員要求索取川普在華府的酒店資料；但拜登政府目前正向最高法院上訴，主張應該限制議員這項權利。（路透）

拜登政府的司法部告知法院，讓這項上訴裁決有個結果很重要，否則可能導致國會個別議員提起多件訴訟案件，此案訂秋季辯論。

這間酒店原為聯邦擁有的舊郵政大樓(Old Post Office)，而川普家庭企業與聯邦總務署(General Services Administration)簽約租用；該酒店在川普就任之初就引發風波，被視作川普向共和黨政治人物及外國政府收錢的管道。

酒店租約中，禁止民選官員獲得「可能從租約中產生的」任何利益，但川普擔任總統期間，拒絕出售酒店股份；因此，民主黨指控川普對該酒店的持股涉及利益衝突。 

另外，川普還面臨另一起官司，指他擔任總統期間擁有該酒店，違反憲法的薪酬條款；最高法院2021年對此案作出裁決，稱川普已卸任，此案沒有意義。 

在議員提告的案件中，唯一仍有爭議的文件屬於法律意見；最高法院目前只是在審查，議員是否具有興訟的合法權利或地位。

國會議員通常不能以個人或小團體的身分，以政府拒絕滿足他們索取資訊的要求為由行使訴訟權。

1928年頒布的一條法律允許眾院監督委員會的任何七名成員，或參院該委員會的五名參議員向聯邦機構請求提供資訊；各方磋商往往能夠解決爭端，但無法妥協後如何執法的問題一直無解。該法實施以來，議員先前只提起兩次訴訟，且相關案件都在沒有重大法律裁決的情況下結案。

川普 眾院 民主黨

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