拜登孫女賓州大學畢業 「冰雪奇緣」主唱鼓勵畢業生活出自己

拜登總統（左二）和吉兒拜登（右二）15日出席孫女梅西在賓州大學的畢業典禮。梅西是被醜聞纏身的杭特拜登（右一）的女兒。（美聯社）

拜登總統和第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)15日連袂來到賓州 富蘭克林球場(Franklin Field)，參加次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)女兒的畢業典禮，受到賓州大學(University of Pennsylvania)在場6000名畢業生以及家屬的熱烈歡迎。

拜登以蘿貝塔·梅西 ·拜登(Roberta Maisy Biden)的祖父身分，出席賓州大學畢業典禮，見證孫女梅西取得文學學士學位。

當拜登和杭特進入看台禁區時，現場爆出熱烈歡呼聲，拜登也揮手、豎起大拇指，向在場群眾致意，然後彎下腰和看台下的孫女梅西短暫交談。

儘管拜登坐在看台區，全程保持安靜，但這位美國總統蒞臨前，特勤局封鎖球場外圍道路，並要求數千名出席者提前數小時到達現場，以便進行維安檢查。

賓州大學第267屆畢業典禮，邀請東尼獎(Tony Award)得主暨動畫電影「冰雪奇緣」(Frozen)主唱伊迪娜·曼佐(Idina Menzel)擔任演講嘉賓， 她強調聲音的力量並鼓勵畢業生「活出完整的自己」，最後引述披頭四(The Beatles)經典名曲「讓它去吧」(Let It Be)的歌詞結束演講。

來源：University of Pennsylvania

另外賓州大學校長馬吉爾(Liz Magill)首次主持畢業典禮，在致詞時強調「成功並非孤獨」，鼓勵畢業生應該向「賦予愛意的廣大群眾」致謝，同時也感謝拜登夫婦蒞臨出席。

根據報導，在畢業典禮結束後，拜登及其家人在附近一家越南餐館共進午餐。

15日的畢業典禮並非拜登首次參加，早在2013年，拜登即以賓州大學副校長身分致詞並獲得榮譽學位；2016年和2021年也分別為孫女娜奧米(Naomi Biden)和芬尼根(Finnegan Biden)出席賓大畢業典禮。

而且拜登2017年即被賓大聘為總統實踐教授(Presidential Practice Professor)，主持「拜登外交與全球事務中心」(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement)，拜登多數幕僚即來自該智庫。