FBI被指濫權以討好拜登 幹員：無視流程優先辦國會暴亂案

FBI幹員稱,當局要求優先處理2021年1月6日國會暴亂案,更勝過虐童案。(美聯社)

每日郵報電子報15日報導,三名前、現聯邦調查局(FBI)官員18日將出席眾院 「聯邦政府武器化特別委員會」(House Select Committee on the Weaponization of the Federal Government)作證,歷數聯調局高層據稱「濫權」,範圍由歧視保守派、膨脹國內恐怖活動數據,到把國會山莊暴亂案列為優先處理事項,更勝過虐童案件等。

眾院司法委員會主席兼特別委員會主席喬丹 (Jim Jordan)表示,已確定兩名被停職聯調局幹員歐伯伊爾(Garret O'Boyle)、弗連德(Steve Friend),以及聯調局前國務院 活動專家艾倫(Marcus Allen)會親身出席;「賦權監督」(Empower Oversight)機構總裁黎維特(Tristan Leavitt)也將作證。

聽證會安排在美東時間18日上午9時舉行,焦點放在前幹員們目睹的「濫權」;消息人士指出,特別委員會會給他們機會,細述自己如何遭聯調局「報復」。

歐伯伊爾及弗連德2月參加過特別委員會辦的閉門聽證,內容有謄錄下來。

據訪談筆記,兩名前幹員特別指出,自己對聯調局高層下達指示,要他們專心於偵辦「國內暴力極端行為」表示憂心,至於國會山莊暴亂案則要他們無視標準的調查流程。

兩名前幹員另向委員會表示,自己接到指令,偵辦國會山莊暴亂案要優於性侵兒童案,原因在後者「不再是要務」。

前幹員還特別指控聯調局膨脹「國內暴力極端行為」的統計數據,以便吻合拜登政府的政治敘事,指極端行為正在全國冒出頭。

弗連德在書面證詞上寫道,「操弄而報案這種做法,造出不實、誤導的犯罪統計數據,再組成不實的聯邦官方聲明」、「2021年1月6日國會山莊是個案,為它調查數百件,聯調局及司法部官員卻特別指出,國內暴力極端行為、恐怖行為大為增加」。

聯調局則拒絕接受該局已「政治化」的指控;局長雷伊(Christopher Wray)4月在國會聽證會上表示,聯調局受到「不公平批評」,局內幹員代全國人民賣力工作。

民主黨人大力抨擊該聽證會以及特別委員會,指此舉是共和黨想「展示陰謀論」。