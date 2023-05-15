全美創紀錄花費236億元謝謝媽媽 你知道母親節由來嗎？

母親節，加州洛杉磯花卉熱銷。(新華社)

每年5月的第二個星期日是母親節 ，不少人都會買束康乃馨或禮物送給媽媽，也有不少家庭會一起出去吃個母親節大餐，但在慶祝母親節之際，你又可知道母親節的由來？

據悉，母親節最早，是希臘人慶祝宙斯母親瑞亞(Rhea)女神的日子；這傳統隨後流傳到17世紀的英國，變成在教會中向聖母瑪利亞的崇敬。但如今較廣為人知的由來，則是源自費城 女子安娜．賈維斯(Anna Jarvis)，她為了紀念並實現母親的願望，一手推動了如今我們所熟知的母親節。

安娜的的母親安．里夫斯．賈維斯(Ann Reeves Jarvis)，是一名主日學教師，創辦了「母親日工作俱樂部」(Mother's Day Work Clubs)，教導婦女如何照顧小孩，並提出要設立一個日子來紀念默默奉獻的偉大母親們，可惜願望尚未達成就逝世了。

安娜在母親去世後，沿襲了母親的遺願，開始大力推動，要將5月的第二個星期日，這個最接近她母親忌日的星期日，定為母親節。

她開始努力不懈的寫信給各州州長，同時還尋求馬克吐溫(Mark Twain)、老羅斯福(Theodore Roosevelt)總統等多名有權勢的政治家，以及她的好友費城商人沃納梅克(Wanamaker)的協助。

安娜在1908年於聖安德烈衛理公會教堂，舉辦了第一場母親節活動，並為活動購買了她母親最喜歡的康乃馨。兩年後，西維吉尼亞州 通過法律，宣布5月第二個星期日為母親節，其他州也隨後效仿；但安娜並沒有因此停手，而是持續寫信和花錢到各地遊說，將母親節定為國定假日。

1914年5月8日，國會通過法律，宣布5月的第二個星期日為母親節；隔日，老羅斯福總統發布公告，宣布第一個母親節國定假日，要向在戰爭中失去兒子的母親致敬。

安娜成功推動了母親節，但卻不願見到母親節遭到商業化，直到過世，都致力反對任何跟母親節有關的商業活動。