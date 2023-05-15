沒有媽媽的日子…喪母女兒們建立社群擁抱悲傷

格威廉萊特2020年在Instagram設立「母愛計畫」帳號，紀念母親逝世25周年。(美聯社)

母親節 這天，國內有許多年幼即歷經喪母之痛的民眾，自力救助，成立後援會，例如麻州非營利組織EmpowerHer舉辦母親節靜修會，該組織致力協助喪母女孩的輔導工作，彼此打氣加油，共渡喪親難關。

美聯社14日報導，EmpowerHer創辦人卡拉貝爾文(Cara Belvin)表示：「沒有完美的結局，你可以哭泣和尖叫，但你不能放棄，我們要為悲傷的孩子保留一處空間。」

1994年暢銷書「喪母的女兒們：失去的遺產」(Motherless Daughters: The Legacy of Loss，暫譯)作者艾德曼(Hope Edelman)表示：「疫情期間(悲傷互助團體)確實呈現倍數增長。」

凱第．帕拉狄斯的母親在1990年乳癌去世，她也加入靜修會。(美聯社)

翠絲被母親莎朗、何堡抱在手中。 莎朗是美聯社的駐南亞特派員，在1993年阿富汗採訪墜機去世。同樣是記者的翠絲也加入年幼失母的靜修會。(美聯社)

艾德曼母親在1981年去世時，她年僅17歲，由於當時缺乏悲傷治療的管道，她獨自度過一段黑暗時期，成年後，致力創作有關悲傷治療書籍，並主持互助會，協助喪母女性共度難關：「母親的去世對女兒影響深遠，但隨之而來的後續狀況，影響同樣甚至更巨大。」艾德曼補充表示。

定居加拿大安大略、46歲的格威廉萊特(Janet Gwilliam-Wright)於2020年在Instagram設立「母愛計畫」帳號，紀念母親逝世25周年：「我沒有地方可以去悼念她，她沒有墳墓，所以我決定在網路保留一個地方。」成立至今，累計成為近300人分享已故母親故事的平台。

來自新罕布夏州 ，36歲的莫林(Julia Morin)坦言母親節總是讓人感到特別孤獨，因此在2021年母親節當天，在Instagram設立「女孩遇見悲傷」(Girl_meets_grief)帳號，以便和其他同樣歷經喪母之痛的網友分享心情。

和過去相比，越來越多國人透過網絡，找到抒發喪母之痛的平台，專門研究悲傷和喪親歷史的學者凱萊赫(Megan Kelleher)表示：「無所不在的網路後援會，為大家提供更多的空間，分享悲傷並結識有類似經歷的人士。」

拿著自傳的莎莎．布朗-沃斯安的母親去世時年僅45歲，她也在45歲時加入網上沒有母親的婦女後援會，尋求心靈安慰。(美聯社)

暢銷書「喪母的女兒們：失去的遺產」 作者艾德曼與克萊拉．史密斯兩人聯合創立的f靜修會，定期聚會，相互打氣加油。(美聯社)

來自費城 、47歲的吉爾伯森(Susanna Gilbertson)其母在女兒出生前一年去世，她表示：「當時我環顧四周，沒有任何可以獲得的支持。」於是她和同樣喪母的朋友一起舉辦讀書會，成立至今已七年。目前是一名全職悲傷治療師的吉爾伯森強調：「你必須親身感受，而不僅僅只是被告知，才知道你並不孤單。」