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「能照顧多久就多久」250位華母不求回報 養育罕病兒

記者鄭怡嫣／紐約報導
14位母親獲美國華裔婦女商會頒發的「非常模範母親」獎。(記者鄭怡嫣／攝影)
14位母親獲美國華裔婦女商會頒發的「非常模範母親」獎。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國華裔婦女商會近日在法拉盛舉辦第五屆非常模範母親慶祝活動，家中有特殊孩子的250位母親或女性長輩齊聚一堂，14位母親獲「非常模範母親」獎及800元獎金，分享她們心酸動人的養育照護故事。

當日獲「非常模範母親」的14位母親以及六位獲「特殊熱心服務獎」的家長，她們的孩子因患腦癱、自閉症、唐氏症、或智力障礙等均需特殊的照護需求，有的丈夫在外務工或久臥病床，有的則是單親母親。

女兒腦癱 吃不好睡不好患抑鬱

育有四位子女的林英講述，她的二女兒是嚴重的腦癱患者，出生約七周便出現癲癇症狀，送到當地最大醫院治療三個月仍無好轉，吃喝拉撒如今都得在床上解決。她在2016年將女兒從祖母手中接回紐約照顧，剛開始她很難接受，丈夫又遠在外州，在申請學校及補助、生活照料等各方面，都需傾注極大時間與精力，自己吃不好、睡不好，也曾患上抑鬱症。

之後，她加入由特殊家庭成員組成的傳心家長協會，逐漸調整狀態，變得更有耐心照顧也更接受女兒，「我從協會學習樂觀堅強的心態，試著做到最好」她說，「能照顧女兒到多久，就照顧多久」。

孩子眼盲 戴眼罩理解她的世界

單親媽媽李彩霞說，女兒今年13歲，天生沒有眼珠，感受不到光感，成長過程艱辛不易，方方面面均需自己經手操心，在布朗士特殊學校上學時，校車單程車程就耗費兩個小時，對於當地校園生活她也不適應，後經傳心協會的幫助，女兒最終成功轉校，在各方面也有了提高，「家長的參與對孩子的成長至關重要」她說，而為感受與理解女兒的世界，她有時也戴起眼罩模仿盲人，在家中走來走去。

陳世惠(左二)以撿瓶子為生，獨自照顧五歲的智障外孫，她的故事也使現場不少民眾揮淚...
陳世惠(左二)以撿瓶子為生，獨自照顧五歲的智障外孫，她的故事也使現場不少民眾揮淚。(記者鄭怡嫣/攝影)

外孫智障 撿瓶子維生相依為命

另一位70高齡的「模範母親」陳世惠，邊抹淚邊講述：她以撿瓶子為生，獨自照顧五歲的智障外孫，她說孫子只有兩三歲的智商，也沒有學校願意收留孫子，兩個人相依為命，她的故事也使現場不少民眾揮淚，紛紛追加捐款聊表心意。

美國華裔婦女商會會長謝嘉燕表示，母親是一份無薪的工作，辛苦也不求回報，她們也是社區最重要的成員。特殊孩童有不少病症伴隨終生，也需要母親長期不遺餘力的照顧，她們令人感動。州參議員劉醇逸、州眾議員金兑錫、市議員黃敏儀代表朱蕾向商會頒發表揚狀，感謝她們長期對社區的服務。

華裔 布朗士 法拉盛

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