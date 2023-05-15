難民人道vs.邊境安全 移民問題讓民主黨陷分歧困境

已經跋渉四天、來自厄瓜多的母親瑪莉安帶著4歲女兒，13日在加州聖地牙哥與墨西哥交界的臨時收容所，等候被美國邊防官員通知是否獲得入境申請政治庇護的核可。(Getty Images)

依美國法典第42卷頒布的疫情庇護 禁令解除，大量移民 來到美墨邊界，引發民主黨 內激烈爭辯移民課題，黨內為此分裂；民主黨人發現這個命題，黨經常處理得很費力。

紐約時報報導，庇護禁令11日解除後，移民非法越界數量大增，官員們應付得十分吃力，民主黨則絞盡腦汁想應付針鋒相對的需求，試著肆應懸之以久的人道危機，有些時候還得展現邊界安全方面的善意。

民主黨籍市長、國會議員等人要求聯邦多多支援他們的城市、選區及各州。有些人讚美川普時代的邊界政策終於結束，但對接下來取而代之的政策憂心不已，且尖銳駁斥拜登政府決定派遣軍隊到邊境。但一些溫和派民主黨人則批評白宮決定解除防疫庇護禁令；他們有時還千方百計想把它延續下去。

整體看來，拜登總統慢慢展開連任競選，他面臨黨內意見橫流衝撞，還有明年想參選的民主黨人勢必碰到很多艱困挑戰，都由當前局勢得以證明。

德州聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)表示，這個問題因為很複雜所以艱困；她的選區有艾爾帕索(El Paso)這個邊界城市，城市在第42卷解除之前宣布進入緊急狀態。

艾士可瓦表示，對共和黨來說，移民問題只化約成「蓋邊牆」，另指責共和黨把移民整頓提案全都破壞；她承認，民主黨要釋放移民訊息挑戰大得多。

解除美國法典第42卷前後幾天，一些民主黨試圖營造出平衡，主張維持邊界安全，與悲憫尋求庇護的人，兩者之間並無衝突。

但一些溫和派民主黨人要在很拚的選區競選，例如蒙大拿州的聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)便主張，反對現在解除美國法典第42卷，他們要設法對付共和黨的攻擊，指出民主黨面對邊界安全並不軟弱。

德州選出的民主黨保守派眾議員奎拉(Henry Cuellar)表示，國家可以在邊界擁有法律及秩序，同時敬重移民、移民權利，而且對待他們時要帶著敬重。他對拜登政府解除美國法典第42卷的做法，評價褒貶不一。