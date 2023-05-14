債限危機兩手準備 企業套現、遠離高風險金融產品

金融市場到目前多不認為聯邦政府會違約債務，但有些財務金融機構還是進行兩手準備。圖為華爾街12日仍然平靜，未現驚慌。(Getty Images)

雖然市場認為國家不會真的債務違約，但一些公司如金融軟體機構Tipalti正未雨綢繆，準備足夠的現金支付員工薪資，另挪動資金，遠離風險高的公司債等金融產品，轉往收益雖較低但較安全的貨幣 市場基金，以防國會未能調升債限。

華盛頓郵報13日報導，Tipalti機構財務長莎拉‧斯伯賈(Sarah Spoja)跟大多數企業界人士一樣，料定國家政治領袖可以達成協議，避免政府倒債，但她職司管理公司的現金，要確保手頭有足夠現金付帳，再設法由所剩的錢來獲利。

隨著國家逼近倒債，企業做生意還一如往常，風險就日益上升。國會若不很快調升政府的舉債上限，股市、債市及匯市就會亂成一鍋粥，政府的財政問題也變成企業的大麻煩。

為避開不可知的風險，斯伯賈最近把公司的短期公債賣掉套現，以防6月1日債限到期，政府用光現金。她也把公司債賣掉，移往貨幣市場基金，而且她用五種貨幣屯積了足夠的現金，以支付兩個月的員工薪資。

斯伯賈表示，各公司財務長肩負管理公司現金、確保投資 政策正確的責任，過去六個月真的很拚；債限危機以及目前局勢不穩，又是財務長們得克服的挑戰。

斯伯賈的策略凸顯就算政府倒債還沒發生，但未來有可能，現都已影響到商業以及金融市場的決定。拜登總統與眾院議長麥卡錫達成協議的時間快要耗盡，一些投資人全力想自保，以免被倒債這個天崩地裂大災難掃到，但另些投資人卻認為，眼前是發財的好機會，不管國債 真發生違約，還是在最後一刻驚險避免。

因為美國從未國債違約，沒人曉得若真倒債會發生多慘的金融災難；但對許多企業高層，倒債事涉千百萬乃至數十億元的安危，可不願袖手旁觀。

貨幣市場共同基金的管理人正大舉倒出短期國債這種正常時期標準的投資標的；因為他們最近才經歷存款戶為逃離銀行低率，而大舉把資金注入這種事，所以他們不抱著短期公債特別受到矚目。

對沖基金倒是大買公債保險，萬一政府屆時真倒債，他們就可大賺一筆；知名大企業如蘋果、默克藥廠及康菲(ConocoPhillips)則搶在債限對峙顛覆債市正常運作前，奔走籌錢。